Làng gốm Thanh Hà ở Hội An được vinh danh 27/09/2025 17:51

(PLO)- Làng gốm Thanh hà ở Hội An được vinh danh tại hạng mục Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất.

Sáng 27-9, tại Lễ trao giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025, Làng gốm Thanh Hà (phường Hội An Tây) được vinh danh tại hạng mục “Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất”.

Làng gốm Thanh Hà có truyền thống hơn 500 năm, được các cơ quan quản lý và cộng đồng địa phương bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa - lịch sử độc đáo.

Ngày nay, làng gốm Thanh Hà trở thành điểm du lịch được nhiều chuyên gia đánh giá là hình mẫu về du lịch làng nghề và du lịch cộng đồng tại Việt Nam, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm

Năm 2019, nghề gốm Thanh Hà đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Làng gốm có sự tham gia của cộng đồng địa phương gồm 33 hộ dân với tổng số 68 lao động, trong đó 5 nghệ nhân ưu tú trực tiếp tham gia sản xuất gốm và phục vụ các hoạt động du lịch.

Nguồn thu từ hoạt động hướng dẫn tham quan tại làng gốm Thanh Hà chủ yếu phục vụ công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử làng nghề, đầu tư cơ sở vật chất, cảnh quan, phục vụ du lịch.

Đặc biệt, nguồn thu còn dành chi trả cho các nghệ nhân và người lao động trực tiếp tham gia vào các hoạt động du lịch cộng đồng (chiếm 62,5% tổng số thu từ hoạt động du lịch để lại cho địa phương).

Những sản phẩm thủ công tinh xảo được các nghệ nhân nhào nặn.

Giải thưởng Du lịch Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh các doanh nghiệp du lịch, tổ chức, cơ sở giáo dục đào tạo chất lượng cao có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển du lịch Việt Nam, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của ngành du lịch trong nền kinh tế quốc dân.

Làng gốm Thanh Hà được vinh danh tại hạng mục “Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất” không chỉ là niềm tự hào của riêng làng nghề, mà còn là minh chứng cho định hướng đúng đắn về phát triển du lịch làng nghề gắn với cộng đồng.

Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch vinh danh làng gốm Thanh Hà.

Nghệ nhân trẻ của làng gốm Thanh Hà.

Linh vật rắn của nghệ nhân làng gốm.

Du khách chiêm ngưỡng tác phẩm của nghệ nhân.

Đóa hoa sen bằng gốm.

Du khách thích thú trải nghiệm nghề làm gốm.