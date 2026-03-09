'Lịch sử Việt Nam bằng hình' đoạt Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII 09/03/2026 08:34

(PLO)- Giải A, Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII vinh danh cuốn sách Lịch sử Việt Nam bằng hình (tác giả Đông A và nhiều tác giả.

Ngày 8-3, Bộ VH-TT&DL phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội Xuất bản Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII.

Ban Tổ chức đã trao 2 giải A, 17 giải B, 23 giải C, 5 giải khuyến khích, 5 giải Sách được bạn đọc yêu thích.

Theo đó, giải A năm nay vinh danh cuốn sách Lịch sử Việt Nam bằng hình (tác giả Đông A và nhiều tác giả; Nhà xuất bản Đại học Sư phạm; đơn vị liên kết: Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A).

Lịch sử Việt Nam bằng hình phác họa bức chân dung toàn cảnh về quá trình dựng nước và giữ nước, xuyên suốt từ thời xuất hiện các cư dân cổ xưa đầu tiên trên lãnh thổ cho đến khi hình thành một quốc gia hiện đại như ngày nay.

Cuốn sách cũng trình hiện các lớp văn hóa của Việt Nam, được khơi nguồn từ buổi sơ khai đồ đá, đồ kim khí đến lúc định hình bản sắc riêng rực rỡ vào thời Lý-Trần, và không ngừng được bồi đắp, sản sinh vào những giai đoạn tiếp theo.

Những trận đánh vang danh, những danh nhân nổi tiếng cũng được giới thiệu trong sách, qua đó lý giải nhiều bước ngoặt quan trọng của dòng chảy lịch sử nước nhà.

Ở mảng sách dịch, giải A được trao cho bộ sách Lịch sử Văn minh thế giới (11 phần, 45 cuốn) của tác giả Will & Ariel Durant, nhóm dịch giả Huỳnh Ngọc Chiến, Phan Thanh Lưu, Phạm Viêm Phương, Bùi Thanh Châu, Bùi Xuân Linh, Đỗ Lan; Nhà xuất bản Khoa học xã hội và Viện Giáo dục IRED.

Bên cạnh đó, năm cuốn Sách được bạn đọc yêu thích thuộc về Mưa đỏ (Nhà văn Chu Lai; Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Công ty Cổ phần tri thức Văn hóa Sách Việt Nam); Thư cho em (Chuyện tình tướng Hoàng Đan và vợ qua lời kể con trai), (tác giả Hoàng Nam Tiến; Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam); Tư duy mở (tác giả Nguyễn Anh Dũng; Nhà xuất bản Dân trí, Công ty Cổ phần S Books).

Gánh gánh… gồng gồng... (tác giả Xuân Phượng, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh) và Khéo khôn với tiền tránh những ưu phiền (tác giả Lê Thị Thúy Sen, họa sỹ Thăng Fly, Nhà xuất bản Kim Đồng).