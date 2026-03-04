Đêm rằm tháng Giêng, nghe tiếng lòng của các vị vua giữa cố đô Huế

(PLO)- Chương trình nghệ thuật "Thi dĩ ngôn chí" diễn ra vào rằm tháng Giêng, đã tái hiện sinh động di sản thi ca đồ sộ của các vị vua triều Nguyễn.
Vào lúc 20 giờ ngày 3-3, tại sân khấu Ngọ Môn, Ban Tổ chức Festival Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức chương trình nghệ thuật "Thi dĩ ngôn chí" nhằm tôn vinh di sản thi ca của các hoàng đế triều Nguyễn.
Di sản thi ca của các hoàng đế triều Nguyễn được nhìn nhận như một dấu ấn đặc biệt trong dòng chảy văn học Việt Nam. Các vị vua không chỉ là những người đứng đầu quốc gia mà còn là những bậc nho sĩ lừng danh trên văn đàn, để lại một khối lượng sáng tác đồ sộ và giàu giá trị tư tưởng. Thơ ca đối với các hoàng đế như hơi thở của đời sống chính trị và văn hóa.
Sinh thời, vua Minh Mạng để lại khoảng 4.200 bài thơ ngự chế; vua Thiệu Trị có khoảng 3.700 bài; vua Tự Đức sáng tác khoảng 4.600 bài. Các vị vua như Đồng Khánh, Thành Thái, Khải Định cũng để lại nhiều trước tác thi ca chữ Hán có giá trị. Từ ngòi bút của các bậc đế vương, thơ ca trở thành tiếng lòng gửi gắm vận nước, ý dân. Đó là "ngôn chí", một đặc trưng tiêu biểu của văn chương trung đại.
Chương trình được dàn dựng công phu trong đêm rằm tháng Giêng.
Tiếp nối là "Lễ hội mùa xuân" và "Duyệt binh ngày xuân" tái hiện sinh khí triều đình cùng hào khí bảo quốc an dân.