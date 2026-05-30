Triển lãm 'Trẻ em thời chiến' lần đầu được tổ chức tại ga metro số 1 TP.HCM 30/05/2026 18:47

(PLO)- Triển lãm chuyên đề “Trẻ em thời chiến” diễn ra tại ga Nhà hát TP.HCM, tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên mang đến cho người dân những tư liệu, hình ảnh chân thực về trẻ em Việt Nam trong chiến tranh.

Ngày 30-5, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM (HURC) - đơn vị vận hành metro số 1, cho biết đã phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh khai mạc triển lãm chuyên đề “Trẻ em thời chiến” tại ga Nhà hát TP.

Triển lãm diễn ra từ ngày 30-5 đến 5-6. Triển lãm sẽ trưng bày nhiều hình ảnh, tư liệu và mang đến những câu chuyện phản ánh cuộc sống của trẻ em Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh.

Lần đầu tiên dưới ga ngầm metro số 1 có triển lãm “Trẻ em thời chiến”. Ảnh: HURC1

Thông qua các nội dung trưng bày, du khách sẽ có cơ hội tìm hiểu những khó khăn, mất mát mà trẻ em thời chiến từng trải qua. Đồng thời, qua đây sẽ cảm nhận tinh thần kiên cường, ý chí vượt khó và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên một triển lãm chuyên đề được tổ chức tại không gian ga metro TP.HCM. Hoạt động góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với cộng đồng thông qua hệ thống giao thông công cộng hiện đại, lan tỏa các giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Để hỗ trợ khách tham quan tìm hiểu sâu hơn về các nội dung triển lãm, ban tổ chức bố trí các buổi thuyết minh miễn phí vào ngày 31-5 (từ 13 giờ đến 16 giờ 30) và ngày 1-6 (từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ đến 16 giờ 30).