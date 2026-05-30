Triển lãm 'Trẻ em thời chiến' lần đầu được tổ chức tại ga metro số 1 TP.HCM

Ngày 30-5, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM (HURC) - đơn vị vận hành metro số 1, cho biết đã phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh khai mạc triển lãm chuyên đề “Trẻ em thời chiến” tại ga Nhà hát TP.
Triển lãm diễn ra từ ngày 30-5 đến 5-6. Triển lãm sẽ trưng bày nhiều hình ảnh, tư liệu và mang đến những câu chuyện phản ánh cuộc sống của trẻ em Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh.
Thông qua các nội dung trưng bày, du khách sẽ có cơ hội tìm hiểu những khó khăn, mất mát mà trẻ em thời chiến từng trải qua. Đồng thời, qua đây sẽ cảm nhận tinh thần kiên cường, ý chí vượt khó và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.
Đây là lần đầu tiên một triển lãm chuyên đề được tổ chức tại không gian ga metro TP.HCM. Hoạt động góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với cộng đồng thông qua hệ thống giao thông công cộng hiện đại, lan tỏa các giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.
Để hỗ trợ khách tham quan tìm hiểu sâu hơn về các nội dung triển lãm, ban tổ chức bố trí các buổi thuyết minh miễn phí vào ngày 31-5 (từ 13 giờ đến 16 giờ 30) và ngày 1-6 (từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ đến 16 giờ 30).
Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6, Công ty HURC và Bảo tàng Chứng tích Chiến mong muốn người dân, phụ huynh và các em nhỏ đến tham quan, tìm hiểu những câu chuyện từ quá khứ. Từ đó, thêm trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập và cuộc sống hôm nay.