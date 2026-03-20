TP.HCM khẩn trương phối hợp cùng Đồng Nai triển khai metro số 1 đi Long Thành 20/03/2026 16:22

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM giao các sở, ngành TP.HCM chủ động phối hợp với sở, ngành tỉnh Đồng Nai để triển khai dự án kéo dài tuyến metro số 1 đến Trung tâm hành chính tỉnh và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo triển khai Nghị quyết 05/2026 của HĐND TP về việc thống nhất giao UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư xây dựng kéo dài tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên sẽ được kéo dài đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Tài chính chủ động phối hợp với Sở Tài chính và Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cùng các đơn vị liên quan tổ chức triển khai Dự án đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Đường sắt năm 2025, Nghị quyết 188/2025 của Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan.

Kịp thời tham mưu UBND TP.HCM phối hợp UBND tỉnh Đồng Nai báo cáo cấp có thẩm quyền đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Đồng thời, khẩn trương tham mưu UBND TP.HCM tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn TP thành dự án độc lập. Đề xuất giao nhiệm vụ chủ đầu tư và nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư theo đúng quy định của Luật Đường sắt năm 2025, Luật Đầu tư công năm 2024 và các quy định có liên quan.

Sở Tài chính cũng có nhiệm vụ tham mưu UBND TP báo cáo HĐND TP bố trí vốn cho dự án, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Rà soát, đánh giá tính khả thi phương án tài chính và cơ chế phối hợp giữa hai địa phương, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật, hài hòa lợi ích, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng TP phối với Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai thống nhất các nội dung về tiến độ, hướng tuyến, phương án công nghệ, quy chuẩn – tiêu chuẩn áp dụng và giải pháp thiết kế tại các điểm kết nối, bảo đảm tính liên thông, đồng bộ, hiệu quả kinh tế – kỹ thuật và thuận lợi trong khai thác, vận hành.

Tiếp tục phối hợp Ban Quản lý Đường sắt đô thị rà soát tổng thể các công việc, xây dựng kế hoạch triển khai dự án tuyến đường sắt đô thị TP mới Bình Dương – Suối Tiên; tham mưu, đề xuất UBND TP trước ngày 25-3. Qua đó, bảo đảm mục tiêu đưa dự án vào khai thác trong năm 2030, đồng bộ với tuyến kéo dài đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc có nhiệm vụ khẩn trương hoàn thiện, trình phê duyệt các đồ án quy hoạch có liên quan, bảo đảm điều kiện pháp lý về quy hoạch để triển khai các bước tiếp theo của dự án theo quy định. Song song đó, phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai thống nhất phương án tuyến, bảo đảm kết nối đồng bộ, thuận lợi.

Sở này cũng rà soát quy hoạch các dự án lân cận và các dự án kết nối, bảo đảm không chồng lấn, không xung đột, tổ chức đấu nối hợp lý, phát huy hiệu quả khai thác hệ thống giao thông…