Sân bay Cam Ranh quy hoạch 2 đường băng, 3 nhà ga, công suất 36 triệu khách 06/06/2026 15:13

(PLO)- Theo quy hoạch vừa được phê duyệt, sân bay Cam Ranh sẽ được mở rộng với 2 đường băng, 3 nhà ga hành khách và bổ sung khu hàng không chung phục vụ máy bay tư nhân, trực thăng.

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt quy hoạch sân bay Cam Ranh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.

Theo quy hoạch, sân bay Cam Ranh đặt tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Giai đoạn 2021 - 2030, sân bay này được quy hoạch đạt cấp sân bay 4E theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) với công suất khoảng 19 triệu hành khách và 50.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Sân bay có thể khai thác các dòng máy bay thân rộng như B747, B777, B787, A350, A321 và các loại tương đương.

Giai đoạn này sân bay tiếp tục khai thác đường băng hiện hữu và xây dựng thêm một đường băng mới dài 3.350 m, rộng 45 m. Sân đỗ máy bay cũng được mở rộng lên khoảng 45 vị trí.

Sân bay Cam Ranh. Ảnh: P.ĐIỀN

Về nhà ga, sẽ bổ sung thêm nhà ga hành khách T1 mới và kết nối với nhà ga T1 hiện hữu, nâng tổng công suất khu nhà ga này lên khoảng 11 triệu khách mỗi năm. Nhà ga T2 được mở rộng đạt công suất khoảng 8 triệu khách mỗi năm.

Nhà ga hàng hóa được bố trí phía Bắc nhà ga T2, với công suất khoảng 50.000 tấn mỗi năm.

Đến năm 2050, sân bay tiếp tục duy trì cấp 4E, nâng công suất lên khoảng 36 triệu hành khách và 100.000 tấn hàng hóa mỗi năm.

Giai đoạn này khu vực sân bay Cam Ranh giữ nguyên cấu hình 2 đường băng nhưng tiếp tục mở rộng sân đỗ lên khoảng 70 vị trí.

Về nhà ga, T1 sẽ nâng công suất lên khoảng 14 triệu khách mỗi năm; đồng thời xây dựng mới nhà ga T3 ở phía Nam với công suất khoảng 14 triệu khách mỗi năm và tiếp tục khai thác nhà ga T2.

Diện tích đất sân bay khoảng 628,41 ha. Trong đó, diện tích đất dùng chung giữa hàng không dân dụng và quân sự chiếm khoảng hơn 342 ha.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư đến năm 2050 khoảng 39.376 tỉ đồng, gồm khoảng 24.311 tỉ đồng giai đoạn 2021 - 2030 và khoảng 15.065 tỉ đồng cho giai đoạn sau.

Theo Cục Hàng không, sản lượng hành khách qua sân bay Cam Ranh trước dịch COVID-19 (năm 2019) đã đạt gần 9,8 triệu lượt, vượt quy hoạch cũ là 8 triệu khách vào năm 2030. Năm 2024, lượng khách tiếp tục đạt khoảng 6,9 triệu lượt, tiệm cận công suất thiết kế hiện hành. Đây là cơ sở để điều chỉnh quy hoạch sân bay.

Do nhu cầu vốn lớn, quy hoạch định hướng huy động đa dạng nguồn lực, gồm vốn tư nhân, vốn FDI, vốn vay quốc tế và phương thức đối tác công tư (PPP), thay vì phụ thuộc chủ yếu vào ngân sách nhà nước.