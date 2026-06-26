Điều động gần 1.300 y bác sĩ về Bệnh viện Bạch Mai 2, ngành đường sắt mở tàu chuyên dụng 26/06/2026 09:38

(PLO)- Hơn 500 y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế sẽ được đưa đón mỗi ngày bằng đôi tàu hỏa chuyên dụng giữa Hà Nội và cơ sở Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình.

Sáng 26-6, ngành đường sắt chính thức đưa vào khai thác đôi tàu chuyên dụng mang số hiệu PL1 và PL2 để đưa đón cán bộ, y bác sĩ, viên chức và người lao động của Bệnh viện Bạch Mai giữa Hà Nội và cơ sở mới tại Ninh Bình.

Theo kế hoạch, mỗi ngày có hơn 500 nhân viên y tế di chuyển giữa hai cơ sở để làm việc. Để đáp ứng nhu cầu này, ngành đường sắt bố trí đoàn tàu gồm 9 toa ghế ngồi mềm, tất cả đều được trang bị hệ thống điều hòa không khí.

Ngoài không gian ngồi thoải mái, hành khách còn được phục vụ suất ăn nhẹ cùng các loại đồ uống như cà phê, trà hoặc nước ép trái cây trong suốt hành trình.

Nhiều y bác sĩ lựa chọn đi tàu đến nơi làm việc. Ảnh: V.LONG

Đôi tàu sẽ hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần. Buổi sáng, tàu PL1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6 giờ 15 và đến ga Phủ Lý lúc 7 giờ 22. Chiều ngược lại, tàu PL2 rời ga Phủ Lý lúc 17 giờ 20 và về ga Hà Nội lúc 18 giờ 30.

Tại ga Phủ Lý, xe trung chuyển được bố trí sẵn để đưa đón y bác sĩ giữa nhà ga và cơ sở Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình.

Theo bảng giá niêm yết dự kiến trên hệ thống bán vé, ghế ngồi mềm có giá gần 100.000 đồng.

Trong giai đoạn đầu vận hành, ngành đường sắt sẽ tăng cường nhân sự tại các nhà ga để hướng dẫn, phân luồng hành khách, bảo đảm an toàn và rút ngắn thời gian di chuyển. Việc này nhằm giúp các chuyên gia, bác sĩ có mặt đúng giờ để thực hiện công tác chuyên môn tại cơ sở mới.

Theo ngành đường sắt, đôi tàu PL1 và PL2 không chỉ là phương tiện đưa đón cán bộ y tế mà còn góp phần tăng cường kết nối hạ tầng giao thông với hệ thống y tế chất lượng cao, tạo điều kiện để người dân các địa phương được tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh thuận lợi hơn.

Cũng trong ngày 26-6, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động với quy mô 1.000 giường bệnh.

Để bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh, bệnh viện đã điều động gần 1.300 chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế có nhiều kinh nghiệm làm việc thường xuyên tại cơ sở này.