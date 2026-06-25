Đường 800 m 10 năm dang dở ở Quảng Ngãi: Yêu cầu thông tuyến trong năm 2026 25/06/2026 14:42

(PLO)- Dù khởi công từ năm 2016 nhưng đến nay tuyến đường mới chỉ hoàn thành được 150 m rồi "án binh bất động".

Được kỳ vọng trở thành tuyến giao thông quan trọng kết nối trung tâm Quảng Ngãi với khu vực bờ bắc sông Trà Khúc, đồng thời phát huy hiệu quả khai thác cầu Thạch Bích, thế nhưng sau gần một thập kỷ triển khai, một đoạn tuyến đường Chu Văn An (phường Nghĩa Lộ) vẫn dang dở.

Công trình thi công được khoảng 150 m rồi dừng lại, để lại phía sau là những bất tiện kéo dài đối với người dân và hàng loạt vướng mắc chưa được giải quyết.

Nắng bụi mù, mưa bùn lầy

Tuyến đường Chu Văn An được khởi công từ năm 2016. Trong tổng chiều dài 876 m của đoạn tuyến qua phường Nghĩa Lộ, đến nay chỉ khoảng 150 m được thi công hoàn thiện, phần còn lại vẫn trong tình trạng dang dở.

Đoạn đường nhìn từ trên cao.

Ghi nhận thực tế cho thấy khu vực công trường ngổn ngang, cỏ dại mọc um tùm trên phần đất dự án. Vào mùa nắng, xe cộ qua lại cuốn theo bụi đất bay mù mịt. Đến mùa mưa, mặt đường biến thành những vũng bùn nhão nhoẹt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Bụi mù mịt vào thời điểm trời nắng.

Không chỉ người tham gia giao thông bị ảnh hưởng, nhiều hộ dân trong khu vực dự án cũng rơi vào cảnh thấp thỏm vì chưa được giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Bà Trần Thị Tám, một người dân sinh sống gần dự án, cho biết việc thi công kéo dài suốt nhiều năm khiến người dân hết sức bức xúc.

Ảnh chụp vào mùa mưa năm trước, mặt đường đầy vũng nước.

“Làm gần chục năm mà chưa xong một đoạn đường. Thi công rồi lại dừng, không biết đến bao giờ mới hoàn thành. Mỗi ngày đi qua khu vực này đều rất khó khăn vì đường sá xuống cấp, ổ gà chằng chịt”, bà Tám nói.

Theo người dân địa phương, nhiều lần dự án được tái khởi động rồi lại rơi vào cảnh ngưng trệ. Trong khi đó, cuộc sống của người dân quanh khu vực vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng bởi tình trạng giao thông nhếch nhác và môi trường bụi bặm kéo dài.

Hàng loạt vướng mắc, yêu cầu thông tuyến trong năm 2026

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, dự án đường Chu Văn An được khởi xướng từ năm 2012 với tổng mức đầu tư khoảng 320 tỉ đồng. Ban đầu, dự án do UBND TP Quảng Ngãi cũ làm chủ đầu tư.

Đến năm 2015, tỉnh chuyển giao dự án cho Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC) thực hiện. Công trình chính thức triển khai vào năm 2016.

Đoạn đường có rất đông phương tiện qua lại mỗi ngày nhưng nhiều năm không thể hoàn thiện, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Năm 2020, dự án tiếp tục được chuyển giao trở lại cho TP Quảng Ngãi cũ để thực hiện đoạn từ đường Ngô Sĩ Liên đến đường Hai Bà Trưng. Dù được chia thành 10 gói thầu, nhưng đến cuối năm 2023 chỉ mới hoàn thành khoảng 150 m mặt đường.

Không chỉ chậm tiến độ, dự án còn được xác định tồn tại nhiều sai phạm.

Theo Kết luận thanh tra số 03 ngày 8-4-2024 của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi, việc giao QISC thực hiện dự án có nhiều bất cập về cơ sở pháp lý. Thanh tra xác định không có quy định nào cho phép doanh nghiệp này được quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng công trình và khu dân cư nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh sau này.

Bên cạnh đó, QISC tự thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dù không có chuyên môn trong lĩnh vực này, đồng thời không đủ năng lực điều hành thực hiện dự án theo yêu cầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển yêu cầu phải thông tuyến trong năm 2026.

Thanh tra tỉnh đã kiến nghị khắc phục các sai phạm liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhằm bảo đảm tính chính xác, tránh thất thoát ngân sách nhà nước; đồng thời yêu cầu tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.

Liên quan đến hướng xử lý dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển cho rằng đây là công trình kéo dài qua nhiều giai đoạn, nhiều cơ chế quản lý và nhiều lần điều chỉnh nên quá trình tháo gỡ gặp không ít khó khăn.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo tỉnh, các cơ quan chức năng phải quyết tâm khơi thông các điểm nghẽn để tránh lãng phí nguồn lực đầu tư đã bỏ ra trong nhiều năm qua.

Đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát kỹ các quy định pháp luật để áp dụng chính sách theo hướng bảo đảm tối đa quyền lợi chính đáng của người dân.

Riêng đối với dự án đường Chu Văn An và Khu dân cư đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến đường Ngô Sĩ Liên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị liên quan phải hoàn thành thông tuyến trong năm 2026.