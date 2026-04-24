Tây Ninh: Sạt lở ven sông Vàm Cỏ Tây, người dân sống trong bất an 24/04/2026 14:02

Ngày 24-4, UBND xã Mỹ Thạnh (Tây Ninh) cho biết vụ sạt lở tại khu vực bờ Đông sông Vàm Cỏ Tây, đoạn qua địa phận ấp 2 đang có dấu hiệu gia tăng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của các hộ dân sinh sống tại đây.

Video: Sạt lở ven sông Vàm Cỏ Tây, người dân sống trong bất an.

Hiện UBND xã Mỹ Thạnh đã triển khai một số biện pháp khẩn cấp như cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm và vận động người dân di dời tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ cao. Đồng thời, địa phương đã báo cáo UBND tỉnh Tây Ninh và Sở Nông nghiệp và Môi trường để theo dõi, chỉ đạo hướng xử lý.

Khu vực sạt lở ven sông Vàm Cỏ Tây, đoạn qua ấp 2, xã Mỹ Thạnh.

Theo đó, vụ sạt lở mới nhất xảy ra vào ngày 16-4. Khu vực bị ảnh hưởng có chiều dài khoảng 50m, sâu 1m, rộng 4m, chủ yếu theo dạng sụp lún, tạo thành các “hàm ếch” ăn sâu vào nền đất. Đây là dạng sạt lở nguy hiểm, có thể gây sụp đổ bất ngờ nếu không được xử lý kịp thời.

Toàn cảnh “hàm ếch” khoét sâu bờ sông, người dân sống trong lo sợ.

Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng đã làm ảnh hưởng đến 2 căn nhà của người dân, khiến nền nhà bị lún, sân hư hỏng và tác động đến cây trồng xung quanh. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu đồng.

Các vết nứt lớn, sụt lún xuất hiện dày đặc, đe dọa nhà dân ở Mỹ Thạnh.

Ghi nhận tại hiện trường, nhiều khu vực ven sông xuất hiện các vết nứt kéo dài, nền đất sụp lún từng mảng. Người dân sinh sống lâu năm tại đây cho biết tình trạng sạt lở diễn ra âm thầm nhưng ngày càng nghiêm trọng, khiến họ luôn trong trạng thái bất an.

Sạt lở bủa vây xung quanh nhà, ông Khoa lo sợ nguy cơ sụp đổ.

Ông Phạm Đăng Khoa (ấp 2, xã Mỹ Thạnh) cho biết: “Khoảng 10 ngày nay đất sụp xuống liên tục, càng ngày càng nứt rồi tụt dần xuống sông, có chỗ lún cả mét, có chỗ hơn mét. Giờ tôi không dám ở phía trước nữa, ban đêm phải mở cửa sẵn, nghe động là chạy. Nhà xây được rồi mà sạt lở ăn dần, lớn tuổi rồi cũng không biết xoay xở ra sao nếu mất nhà”.

UBND xã Mỹ Thạnh cắm biển cảnh báo, khoanh vùng khu vực sạt lở nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Theo chính quyền địa phương, nguyên nhân sạt lở được xác định do khu vực này nằm ở đoạn sông cong, lõm nên chịu tác động trực tiếp của dòng chảy xiết. Bên cạnh đó, hoạt động lưu thông dày đặc của tàu, thuyền, sà lan tải trọng lớn cũng làm gia tăng xói mòn bờ sông. Nền địa chất yếu kết hợp với triều thấp càng khiến nguy cơ sụp lún trở nên nghiêm trọng hơn.

Chính quyền địa phương trực tiếp xuống hiện trường, nắm tình hình sạt lở tại khu vực.

Đáng chú ý, tình trạng sạt lở tại khu vực này đã kéo dài trong nhiều năm. Chỉ trong vòng 3-4 năm qua, trên đoạn sông dài khoảng 3km qua địa bàn xã đã xuất hiện khoảng 7 điểm sạt lở nguy hiểm. Dù địa phương từng triển khai các biện pháp gia cố tạm thời như đóng cừ dừa, cừ tràm, đắp đất, nhưng hiệu quả không bền vững, sạt lở vẫn tiếp tục tái diễn.

Khu vực sạt lở ven sông Vàm Cỏ Tây từng được gia cố 50m.

Ông Nguyễn Thế Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Thạnh cho biết: "Trước đây khu vực này từng được gia cố hơn 50m nhưng chủ yếu mang tính tạm thời do hạn chế về kinh phí. Trong năm 2025, địa phương tiếp tục bố trí hơn 400 triệu đồng để sửa chữa, tuy nhiên tình trạng sạt lở vẫn chưa được kiểm soát do đặc điểm dòng chảy phức tạp".

Người dân thấp thỏm bên những vết nứt kéo dài ven sông.



Hiện nay, số điểm sạt lở nguy hiểm trên địa bàn đã vượt quá khả năng xử lý của cấp xã. Chính quyền địa phương kiến nghị cấp trên sớm khảo sát, đầu tư xây dựng hệ thống kè kiên cố nhằm đảm bảo an toàn lâu dài cho người dân.