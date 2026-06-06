TP.HCM: Xử lý cây xanh nguy hiểm trước mùa mưa bão, đặc biệt là tuyến đường huyết mạch 06/06/2026 16:00

(PLO)- Các địa phương, đơn vị quản lý cây xanh và giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý cây xanh có nguy cơ gãy đổ nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão năm 2026.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND các phường, xã, đặc khu và Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TP về việc đảm bảo an toàn cây xanh đô thị trong mùa mưa bão năm 2026.

Theo đó, các đơn vị quản lý công viên, cây xanh được yêu cầu lập kế hoạch kiểm tra, rà soát hệ thống cây xanh trên đường phố và trong công viên để đốn hạ, thay thế những cây sâu bệnh, già cỗi, mục rỗng, nghiêng, có nguy cơ gãy đổ gây nguy hiểm.

Trận mưa đầu mùa ngày 2-6 tại TP.HCM khiến nhiều cây xanh bật gốc. Ảnh: H. TÂM

Các đơn vị cần đặc biệt chú ý những cây có hệ rễ bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công các công trình hạ tầng; cây cao lớn có khả năng gây thiệt hại về người và tài sản khi gãy cành, ngã đổ; cây trên các tuyến đường có mật độ giao thông cao hoặc khu vực tập trung đông người.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu thường xuyên cắt tỉa cành nhánh che khuất đèn tín hiệu giao thông, biển báo và hệ thống chiếu sáng để bảo đảm an toàn giao thông.

Đồng thời, các đơn vị cần rà soát, xác định những tuyến đường, khu vực có nguy cơ cao xảy ra sự cố cây xanh để xây dựng phương án xử lý phù hợp, bố trí lực lượng và thiết bị sẵn sàng ứng phó trong mùa mưa bão.

Trong các đợt thời tiết cực đoan, đơn vị quản lý cây xanh phải phối hợp với các đơn vị chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh bố trí lực lượng ứng trực, xử lý kịp thời các trường hợp cây xanh ngã đổ nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Đối với hệ thống cây xanh trong công viên, các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, rà soát để xử lý những cây có khả năng gây nguy hiểm; đồng thời có biện pháp cảnh báo và hướng dẫn người dân tìm nơi trú ẩn an toàn khi xảy ra mưa lớn, gió mạnh.

Ngoài ra, hệ thống điện phục vụ chiếu sáng, trang trí và tưới nước trong công viên cũng phải được kiểm tra, sửa chữa kịp thời nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Đối với các đơn vị quản lý giao thông, Sở Xây dựng yêu cầu xác định các tuyến giao thông huyết mạch có nguy cơ bị cây xanh gãy đổ gây cản trở lưu thông để chủ động bố trí cảnh báo, phân luồng và xử lý khi xảy ra sự cố.

UBND các phường, xã, đặc khu được đề nghị tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, trường học trên địa bàn thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn cây xanh trong khuôn viên; đồng thời phối hợp với các lực lượng tại chỗ chuẩn bị phương án ứng phó, khắc phục kịp thời các sự cố cây xanh xảy ra trên địa bàn.