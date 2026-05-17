Mưa lớn gió giật làm tốc mái tôn đổ cây xanh ở TP.HCM 17/05/2026 17:54

(PLO)- Cơn mưa lớn kèm gió giật mạnh vào chiều 17-5 khiến một mái tôn trên đường Hoàng Văn Thụ bị tốc, rơi xuống vỉa hè. Một số cây xanh tại khu vực quận Tân Bình cũ cũng bị ngã đổ.

Chiều 17-5, cơn mưa lớn kéo dài kèm gió giật mạnh xuất hiện trên diện rộng tại TP.HCM đã gây ra nhiều sự cố về hạ tầng, cây xanh.

Theo ghi nhận tại đường Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Hòa đoạn gần ngã tư Lăng Cha Cả, một phần mái tôn trên trụ sở của một công ty bất ngờ bị gió cuốn tốc khỏi vị trí, rơi xuống vỉa hè. Phần mái tôn cùng khung kết cấu thép bị biến dạng sau khi rơi xuống.

Mưa to gió lớn khiến mái tôn ở trụ sở công ty gần đường Hoàng Văn Thụ rơi xuống vỉa hè. Ảnh: H.TÂM

Sự cố xảy ra đúng thời điểm nhiều người lưu thông qua khu vực khiến giao thông bị ảnh hưởng. May mắn, thời điểm mái tôn rơi không có người đi bộ hay phương tiện bên dưới nên không gây thương vong.

Mưa to gió lớn đổ xuống địa bàn TP.HCM chiều 17-5. Ảnh: H.TÂM

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phong tỏa khu vực nguy hiểm, điều tiết giao thông và phối hợp xử lý sự cố. Lực lượng chức năng sau đó huy động nhân lực di dời phần mái tôn, khắc phục hiện trường nhằm bảo đảm an toàn cho người dân lưu thông.

May mắn vụ việc mái tôn rơi xuống đường không khiến ai bị thương. Ảnh: H.TÂM

Ngoài vụ tốc mái tôn trên đường Hoàng Văn Thụ, cơn mưa lớn kèm gió mạnh còn làm nhiều cây xanh tại khu vực quận Tân Bình cũ bị gãy nhánh, ngã đổ.

Nhiều người dân cho biết thời điểm mưa lớn, gió giật mạnh xuất hiện bất ngờ khiến việc di chuyển gặp khó khăn. Một số khu vực có mưa xối xả kéo dài kèm gió mạnh.

Lực lượng chức năng phong tỏa, điều tiết giao thông để đảm bảo an toàn. Ảnh: H.TÂM

Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng cùng các đơn vị quản lý cây xanh vẫn tiếp tục kiểm tra, xử lý các điểm cây xanh có nguy cơ mất an toàn sau mưa giông.

Mưa to gió lớn cũng khiến một số cây xanh bị ngã đổ, tét nhánh. Ảnh: H.TÂM

Theo cơ quan khí tượng, TP.HCM và khu vực Nam Bộ đang bước vào giai đoạn chuyển mùa nên thường xuất hiện mưa lớn kèm dông lốc vào chiều tối. Người dân được khuyến cáo hạn chế trú mưa dưới cây lớn, bảng hiệu, mái che tạm để tránh nguy cơ xảy ra sự cố khi có gió giật mạnh.