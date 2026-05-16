4 học sinh đuối nước thương tâm 16/05/2026 20:36

(PLO)- Bốn học sinh ở Đắk Lắk rủ nhau đi tắm và mất tích. Hiện lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ba nạn nhân.

​Tối 16-5, một lãnh đạo UBND xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến ba học sinh tử vong, một học sinh mất tích.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm thi thể học sinh mất tích. Ảnh: DĐ

"Có bốn học sinh đi tắm và đuối nước. Hiện, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ba học sinh, một nam sinh lớp 5 tên P đang mất tích. Tôi đang ở hiện trường, sẽ thông tin cụ thể sau", lãnh đạo này nói.

​Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày một nhóm học sinh ở xóm Núi Lá, xã Hòa Mỹ rủ nhau ra sông tắm và mất tích.

Chiều cùng ngày, người thân tìm kiếm, phát hiện đồ dùng các học sinh ở bờ sông. Biết các cháu đã gặp nạn, người dân trình báo cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm.

Đến khoảng 19 giờ 30, ngày 16-5, lực lược chức năng cùng người dân trục vớt được thi thể ba học sinh. Còn một học sinh đang mất tích.

Các học sinh tử vong đã được tìm thấy gồm: NAH (9 tuổi), NGB (11 tuổi), NNB (16 tuổi). Riêng em NAP (11 tuổi) đang mất tích.

Các em đều học tại trường Tiểu học Hòa Mỹ Tây và Trường THCS Tây Sơn.

