Hàng trăm đôi giày, dép Nike, Adidas, Gucci 'fake' trong kho chứa ở Nha Trang 05/06/2026 18:09

Chiều 5-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tấn Huy (37 tuổi, ngụ phường Nha Trang) để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Hàng trăm đôi giày, dép giả nhiều thương hiệu nổi tiếng. Ảnh: AB

Thông tin ban đầu, ngày 21-5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công an phường Tây Nha Trang kiểm tra kho hàng trên đường 23-10 phường Tây Nha Trang, do Nguyễn Tấn Huy làm chủ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hơn 500 đôi giày, dép mang các nhãn hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, Gucci, Louis Vuitton, MLB... Toàn bộ số hàng này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Qua xác minh, lực lượng công an xác định toàn bộ số giày dép trên đều là hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Làm việc với cảnh sát, Nguyễn Tấn Huy khai từ tháng 2-2023 đến khi bị phát hiện đã sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Wechat… để liên hệ mua giày thể thao, dép giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng với giá rẻ hơn rất nhiều so với hàng thật.

Sau đó, Huy đưa hàng về cất giấu ở kho trên đường 23-10. Huy tiến hành chụp hình, quay video các sản phẩm đăng bán trên mạng xã hội với giá 500.000 đến 1 triệu đồng/đôi.

Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành thu giữ toàn bộ số hàng nói trên.