1 người dân ở Khánh Hòa bắt gặp con tê tê trên đường đi làm rẫy 05/06/2026 13:22

(PLO)- Một người dân ở Khánh Hòa bắt gặp con tê tê lúc đang trên đường đi làm rẫy.

Ngày 5-6, Công an xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa phối hợp với UBND xã Lâm Sơn và Hạt kiểm lâm Khánh Sơn tổ chức thả một con tê tê về tự nhiên.

Lực lượng chức năng thả con tê tê về tự nhiên. Ảnh: LS

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, Công an xã Lâm Sơn tiếp nhận tin báo của ông Đào Vĩnh Huy (36 tuổi, ngụ thôn Lâm Quý, xã Lâm Sơn) về việc khi đi làm rẫy ở khu vực gần bờ suối ở thôn Lâm Quý thì phát hiện một con vật nghi là tê tê.

Sau khi xác định con vật là tê tê, Công an Lâm Sơn đã báo cáo UBND xã Lâm Sơn và Hạt kiểm lâm Khánh Sơn.

Đồng thời, tiến hành thủ tục tiếp nhận bàn giao và thả con tê tê về với tự nhiên ở khu vực đèo Ngoạn Mục thuộc thôn Lâm Hòa, cách vị trí phát hiện khoảng 1 km, nơi có rừng rậm.