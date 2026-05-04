2 thanh niên đi dạo thì 'va' phải con tê tê trong sách Đỏ 04/05/2026 23:13

(PLO)- Hai thanh niên ở phường Bắc Cam Ranh, Khánh Hòa lúc đi dạo đã phát hiện con tê tê nên bắt, giao nộp cho công an.

Tối 4-5, Công an phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa tiếp nhận một con tê tê do hai người dân tự nguyện giao nộp.

Hai thanh niên mang con tê tê đến cơ quan công an giao nộp. Ảnh: MT

Theo đó, khoảng 17 giờ 15 cùng ngày, công anh Lý Chủ Tài (23 tuổi) và em Nguyễn Hoàng Long (21 tuổi, cùng là người địa phương) đã đến trụ sở Công an phường Bắc Cam Ranh, tự nguyện giao nộp một con tê tê.

Theo lời anh Tài và anh Long, trước đó, khi đi dạo tại khu vực cầu Long Hồ, hai anh phát hiện con tê tê nên đã bắt và chủ động mang đến cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận, Công an phường Bắc Cam Ranh phối hợp UBND phường Bắc Cam Ranh và Hạt Kiểm lâm Cam Lâm – Cam Ranh xác định đây là cá thể tê tê thuộc nhóm IB, động vật đặc biệt nguy cấp, quý hiếm; nằm trong danh mục cực kỳ nguy cấp.

Hiện, Công an phường Bắc Cam Ranh đã hoàn tất thủ tục, bàn giao con tê tê cho Hạt Kiểm lâm Cam Lâm - Cam Ranh xử lý theo quy định.