TP.HCM: Doanh nghiệp mang 1.000 vị trí việc làm đến phường Tam Thắng tuyển dụng 22/05/2026 23:20

(PLO)- Phường Tam Thắng, TP.HCM tổ chức Ngày hội Tư vấn và Giới thiệu việc làm với sự tham gia của hơn 60 doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở giáo dục.

Chiều 22-5, UBND phường Tam Thắng, TP.HCM tổ chức Ngày hội Tư vấn và Giới thiệu việc làm, với chủ đề “Lan tỏa cơ hội – Kết nối thành công” năm 2026.

Đây là địa phương cấp xã, phường đầu tiên của TP.HCM tổ chức kết nối việc làm, nhằm giúp người lao động tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp phù hợp tại các doanh nghiệp; các em học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên được tư vấn hướng nghiệp tùy theo năng lực, sở trường và định hướng ngành nghề trong tương lai.

Lãnh đạo phường Tam Thắng, TP.HCM cùng các đại biểu thực hiện lễ khai mạc Ngày hội Tư vấn và Giới thiệu việc làm, với chủ đề "Lan tỏa cơ hội – Kết nối thành công" năm 2026.

Ngày hội thu hút hơn 60 doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở giáo dục trên địa bàn phường và các đơn vị tại TP.HCM

Theo ban tổ chức, tại ngày hội các đơn vị tham gia có nhu cầu tuyển hơn 1.000 vị trí việc làm trong các lĩnh vực khách sạn, nhà hàng; tài chính – ngân hàng, bảo hiểm nhân thọ; cơ khí, điện lạnh; sản xuất công nghiệp, tư vấn du học và xuất khẩu lao động... Các doanh nghiệp tuyển dụng lao động từ trình độ đại học, cao đẳng, tay nghề kỹ thuật cao đến lao động phổ thông.

Các vị trí việc làm đang tuyển dụng gồm có: Nhân viên chăm sóc khách hàng; chuyên viên tư vấn tài chính; nhân viên hành chính văn phòng; phục vụ nhà hàng, khách sạn; kỹ sư cơ khí, chế tạo…

Song song đó, các đơn vị giáo dục còn định hướng nghề nghiệp phù hợp với năng lực, xu thế của thị trường lao động; cung cấp thông tin, tư vấn các chương trình đào tạo, du học, xuất khẩu lao động. Ngoài ra, người dân còn được tư vấn, giải đáp các quy định của pháp luật và chính sách hỗ trợ người lao động.

Học sinh được tiếp cận, trải nghiệm Robot tại gian hàng của trung tâm lập trình cho trẻ Steam Hub (trụ sở tại phường Tam Thắng, TP.HCM).

Đặc biệt, ngày hội còn có tọa đàm với chủ đề “Thị trường thực - Giá trị thực” với sự tham gia của lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phường Tam Thắng, các doanh nhân tiêu biểu. Qua đó, các nhà tuyển dụng đã chia sẻ về chọn ngành, chọn nghề, định hướng nghề nghiệp, cơ hội việc làm, tinh thần khởi nghiệp, cơ hội của giới trẻ hiện nay…

Cùng với đó, cộng đồng nhân sự chia sẻ các nhóm ngành đang thu hút nguồn nhân lực, các vị trí khó tuyển dụng; những thách thức cho người tìm việc; đồng thời hướng dẫn người lao động viết bản CV chuyên nghiệp khi tham gia tuyển dụng vào các doanh nghiệp.

Tọa đàm với chủ đề "Thị trường thực - Giá trị thực" được tổ chức tại Ngày hội tư vấn và Giới thiệu việc làm phường Tam Thắng.

Theo lãnh đạo phường Tam Thắng, Ngày hội Tư vấn và Giới thiệu việc làm của phường được tổ chức trong bối cảnh nhu cầu thực tiễn về việc làm, định hướng nghề nghiệp và nguyện vọng tham gia các chương trình xuất khẩu lao động, du học nghề của nhân dân trên địa bàn phường ngày càng tăng cao, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên và học sinh cuối cấp.

Do đó, phường chủ động cung cấp thông tin thị trường lao động chính thống, tạo cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội bền vững tại địa phương.