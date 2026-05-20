TP.HCM sẽ xây 50 khu nhà trọ an toàn cho phụ nữ, trẻ em 20/05/2026 19:58

(PLO)- Ngày 20-5, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) đã có buổi kiểm tra liên ngành về tình hình thực hiện quyền trẻ em tại TP.HCM.

Ông Phạm Hoàng Anh, Phó trưởng Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bảo trợ xã hội (Sở Y tế TP.HCM), cho biết sau hợp nhất, TP phát hiện 3 vụ bạo hành trẻ em. Trong đó, 2 vụ đã được xử lý hình sự với 3 đối tượng bị khởi tố.

Theo ông Anh, đặc thù dân cư biến động thường xuyên khiến công tác tiếp cận, truyền thông và phát hiện nguy cơ bạo lực trẻ em còn hạn chế. Cạnh đó, hình thức tuyên truyền pháp luật chậm đổi mới, nguồn lực phổ biến, giáo dục pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: HẢI NHI

Sở Y tế đã có văn bản đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu và các cơ sở trợ giúp xã hội triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Song song đó, TP tiếp tục duy trì và mở rộng chính sách an sinh xã hội đối với trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, bảo đảm quyền tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục và trợ giúp xã hội.

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM cho biết, các vụ bạo lực, xâm hại trẻ em thường xảy ra trong gia đình có cha mẹ ly hôn, tái hôn hoặc đi làm xa, thiếu quan tâm con cái. Hội đã phối hợp với các ngành liên quan để triển khai các hoạt động truyền thông, tuyên truyền tại khu nhà trọ.

Đáng chú ý, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM đang triển khai công trình trọng điểm trong nhiệm kỳ là xây dựng 50 khu nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Các hoạt động tuyên truyền pháp luật, phòng chống xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình cũng như kỹ năng phòng vệ trên không gian mạng sẽ được triển khai tại các khu nhà trọ, dự kiến trong tháng 5 và đầu tháng 6, sau đó mở rộng trong giai đoạn tiếp theo.

Cũng tại buổi làm việc, TS.BS CKII Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết sau sáp nhập, TP có hơn 570.000 trẻ tạm trú và gần 193.000 trẻ cư trú thực tế nhưng chưa đăng ký. Đây là nhóm dễ rơi vào "khoảng trống" an sinh, khó tiếp cận đầy đủ dịch vụ bảo vệ trẻ em.

Từ thực tế đó, ông cho rằng mỗi phường, xã, đặc khu cần có đầu mối quản lý chuyên trách, quy trình phản ứng nhanh và cơ chế phối hợp liên ngành thống nhất.

Ông kiến nghị Bộ Y tế phối hợp Bộ Công an và các bộ, ngành hoàn thiện cơ sở dữ liệu trẻ em dùng chung, kết nối với dữ liệu dân cư, y tế, giáo dục và an sinh xã hội; đồng thời cho phép quản lý trẻ em theo nơi cư trú thực tế, tránh bỏ sót nhóm trẻ có nguy cơ cao.

Cạnh đó, tăng cường nguồn lực, đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ làm công tác trẻ em ở cơ sở; hỗ trợ kinh phí vận hành mô hình "một cửa", tổng đài hỗ trợ trẻ em và mạng lưới cộng tác viên bảo vệ trẻ em tại cộng đồng.