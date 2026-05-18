Ngắm hoa bằng lăng khoe sắc tím giữa lòng phố xứ dừa 18/05/2026 17:00

(PLO)- Những ngày đầu tháng 5, sắc tím hoa bằng lăng phủ kín nhiều tuyến đường phố xứ dừa, tạo nên khung cảnh thơ mộng, dịu dàng giữa nhịp sống đô thị miền Tây.

Những ngày đầu tháng 5, khi những cơn mưa đầu mùa vừa xuất hiện, nhiều tuyến đường tại TP Bến Tre (tỉnh Bến Tre cũ), nay thuộc các phường An Hội, Phú Khương và phường Bến Tre (tỉnh Vĩnh Long) được phủ kín bởi sắc tím hoa bằng lăng nở rộ.

Không chỉ tạo nên vẻ đẹp lãng mạn cho đô thị, mùa hoa còn gợi lại nhiều ký ức thân quen của tuổi học trò trong lòng người dân địa phương.

Hoa bằng lăng khoe sắc trên đại lộ Đông Tây.

Hàng cây bằng lăng trên đại lộ Đông Tây bước vào mùa nở rộ đẹp nhất trong năm.

Tại các tuyến đường trung tâm như đại lộ Đồng Khởi, đại lộ Đông Tây, đường 30 Tháng 4, Tán Kế hay Hai Bà Trưng, hàng trăm cây bằng lăng đang bước vào giai đoạn nở đẹp nhất.

Dưới nắng đầu hè, hoa bằng lăng tạo nên khung cảnh thơ mộng giữa lòng phố xứ dừa.

Những cây hoa bằng lăng được cắt gọn trên đường 30 tháng 4 nở hoa chi chít trên ngọn.

Những tán cây lớn vươn rộng, đan xen nhau tạo thành những dải tím kéo dài theo các trục đường chính, khiến diện mạo phố phường trở nên mềm mại và thơ mộng hơn giữa tiết trời đầu hè.

Những bông hoa bằng lăng tím nở rộ trên đường đại lộ Đồng Khởi.

Dọc đại lộ Đồng Khởi, hàng cây bằng lăng được trồng san sát đang đồng loạt bung nở. Dưới ánh nắng chói chang đầu tháng 5, sắc tím càng trở nên nổi bật trên nền lá xanh mướt, tạo nên khung cảnh bắt mắt thu hút người dân và du khách dừng chân ngắm nhìn, chụp ảnh.

Sắc tím bằng lăng phủ kín nhiều tuyến đường ở xứ dừa những ngày đầu tháng 5.

Chị Phương Châm rất thích khi tập thể dục trên con đường hàng cây hoa bằng lăng tím nở rộ.

Chị Nguyễn Thị Phương Châm (39 tuổi, ngụ phường Sơn Đông, Vĩnh Long), cho biết mùa bằng lăng nở rộ khiến người dân địa phương thêm tự hào vì ngoài hình ảnh cây dừa đặc trưng của Bến Tre, nay còn được nhiều du khách nhớ đến với sắc tím ngọt ngào, thơ mộng của loài hoa này.

Hoa bằng lăng thường mọc thành từng chùm lớn ở đầu cành với chiều dài khoảng 20-30 cm.

Mỗi bông có từ 6-7 cánh mỏng, hơi nhăn nhẹ, bao bọc phần nhụy vàng ở giữa tạo nên cấu trúc hình phễu đặc trưng.

Những chùm bằng lăng tím biếc đan xen nhau tạo thành dải màu nổi bật trên các tuyến phố trung tâm TP Bến Tre cũ.

Hoa bằng lăng được chăm sóc tưới nước thường xuyên giúp hoa được nở đều và đẹp.

Hoa bằng lăng rơi xuống mặt đường tạo nên khung cảnh thơ mộng giữa lòng phố xứ dừa.

Dù không có hương thơm đậm, bằng lăng vẫn giữ vị trí riêng trong đời sống đô thị nhờ sắc màu đặc trưng khó nhầm lẫn.

Mùa hoa thường kéo dài không lâu nhưng đủ để lại nhiều dấu ấn trong lòng người dân, như một tín hiệu quen thuộc báo mùa hè đã về trên phố xứ dừa.