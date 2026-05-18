Ngắm hoa bằng lăng khoe sắc tím giữa lòng phố xứ dừa

Những ngày đầu tháng 5, khi những cơn mưa đầu mùa vừa xuất hiện, nhiều tuyến đường tại TP Bến Tre (tỉnh Bến Tre cũ), nay thuộc các phường An Hội, Phú Khương và phường Bến Tre (tỉnh Vĩnh Long) được phủ kín bởi sắc tím hoa bằng lăng nở rộ.
Không chỉ tạo nên vẻ đẹp lãng mạn cho đô thị, mùa hoa còn gợi lại nhiều ký ức thân quen của tuổi học trò trong lòng người dân địa phương.
Tại các tuyến đường trung tâm như đại lộ Đồng Khởi, đại lộ Đông Tây, đường 30 Tháng 4, Tán Kế hay Hai Bà Trưng, hàng trăm cây bằng lăng đang bước vào giai đoạn nở đẹp nhất.
Những tán cây lớn vươn rộng, đan xen nhau tạo thành những dải tím kéo dài theo các trục đường chính, khiến diện mạo phố phường trở nên mềm mại và thơ mộng hơn giữa tiết trời đầu hè.
Dọc đại lộ Đồng Khởi, hàng cây bằng lăng được trồng san sát đang đồng loạt bung nở. Dưới ánh nắng chói chang đầu tháng 5, sắc tím càng trở nên nổi bật trên nền lá xanh mướt, tạo nên khung cảnh bắt mắt thu hút người dân và du khách dừng chân ngắm nhìn, chụp ảnh.
Chị Nguyễn Thị Phương Châm (39 tuổi, ngụ phường Sơn Đông, Vĩnh Long), cho biết mùa bằng lăng nở rộ khiến người dân địa phương thêm tự hào vì ngoài hình ảnh cây dừa đặc trưng của Bến Tre, nay còn được nhiều du khách nhớ đến với sắc tím ngọt ngào, thơ mộng của loài hoa này.
Dù không có hương thơm đậm, bằng lăng vẫn giữ vị trí riêng trong đời sống đô thị nhờ sắc màu đặc trưng khó nhầm lẫn.
Mùa hoa thường kéo dài không lâu nhưng đủ để lại nhiều dấu ấn trong lòng người dân, như một tín hiệu quen thuộc báo mùa hè đã về trên phố xứ dừa.