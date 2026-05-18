Lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng từ 1-7, người lao động hưởng bao nhiêu?

Từ ngày 1-7, mức lương cơ sở tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng theo Nghị định 161/2026 của Chính phủ.
Theo quy định hiện hành, tiền lương được tính theo công thức:
Lương = Lương cơ sở x Hệ số lương
Căn cứ Nghị định 204/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với người lao động trong khu vực nhà nước, mức lương của viên chức từ 1-7 được tính như sau:
Ngoài điều chỉnh lương cơ sở, Chính phủ cũng quy định cơ chế xử lý đối với các cơ quan, đơn vị đang áp dụng cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù ở trung ương.
Theo đó, phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức, viên chức tại thời điểm tháng 6-2026 sẽ được bảo lưu khi chuyển sang áp dụng mức lương mới từ 1-7.
Trong thời gian chưa sửa đổi hoặc bãi bỏ các cơ chế tài chính đặc thù, các đơn vị tiếp tục thực hiện mức tiền lương và thu nhập tăng thêm theo mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, tổng mức hưởng không vượt quá thu nhập thực nhận của tháng 6-2026, không bao gồm phần tăng do nâng ngạch hoặc nâng bậc lương.
Đối với các cơ quan, đơn vị đã bảo lưu phần chênh lệch thu nhập từ đợt cải cách lương ngày 1-7-2024, mức bảo lưu này sẽ được giảm tương ứng với tỉ lệ tăng lương cơ sở từ ngày 1-7-2026.
Trường hợp sau khi tính toán, mức tiền lương và thu nhập tăng thêm thấp hơn mức lương theo quy định chung thì sẽ áp dụng mức lương chung theo quy định của Nhà nước.
Những đối tượng được áp dụng mức lương cơ sở mới
Mức lương cơ sở mới được áp dụng đối với người làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang.
Các nhóm được hưởng lương, phụ cấp theo mức lương cơ sở mới gồm:
- Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp xã.
- Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.
- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.
- Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí.
Ngoài ra, lực lượng vũ trang cũng thuộc diện áp dụng, gồm:
- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, công chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân.
- Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.
- Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.
- Hạ sĩ quan, binh sĩ thuộc Quân đội; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Công an.
- Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.