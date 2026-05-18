Lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng từ 1-7, người lao động hưởng bao nhiêu? 18/05/2026 14:43

(PLO)- Lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ ngày 1-7 nhằm giúp người lao động khu vực nhà nước đảm bảo cuộc sống.

Từ ngày 1-7, mức lương cơ sở tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng theo Nghị định 161/2026 của Chính phủ.

Theo quy định hiện hành, tiền lương được tính theo công thức:

Lương = Lương cơ sở x Hệ số lương

Căn cứ Nghị định 204/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với người lao động trong khu vực nhà nước, mức lương của viên chức từ 1-7 được tính như sau:

Ngoài điều chỉnh lương cơ sở, Chính phủ cũng quy định cơ chế xử lý đối với các cơ quan, đơn vị đang áp dụng cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù ở trung ương.

Theo đó, phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức, viên chức tại thời điểm tháng 6-2026 sẽ được bảo lưu khi chuyển sang áp dụng mức lương mới từ 1-7.

Trong thời gian chưa sửa đổi hoặc bãi bỏ các cơ chế tài chính đặc thù, các đơn vị tiếp tục thực hiện mức tiền lương và thu nhập tăng thêm theo mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, tổng mức hưởng không vượt quá thu nhập thực nhận của tháng 6-2026, không bao gồm phần tăng do nâng ngạch hoặc nâng bậc lương.

Đối với các cơ quan, đơn vị đã bảo lưu phần chênh lệch thu nhập từ đợt cải cách lương ngày 1-7-2024, mức bảo lưu này sẽ được giảm tương ứng với tỉ lệ tăng lương cơ sở từ ngày 1-7-2026.

Trường hợp sau khi tính toán, mức tiền lương và thu nhập tăng thêm thấp hơn mức lương theo quy định chung thì sẽ áp dụng mức lương chung theo quy định của Nhà nước.