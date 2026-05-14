Rà soát, kịp thời phát hiện trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại 14/05/2026 19:54

(PLO)- Người mẹ cho biết con trai của mình bị cha dượng nhiều lần say xỉn rồi đánh đập khiến bà bức xúc.

Sở Y tế TP.HCM đã có báo cáo về kết quả xác minh và xử lý vụ việc trẻ em bị bạo lực trên địa bàn phường Dĩ An (TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ ngày 4-5-2026, ông B.T.Q về nhà tại địa chỉ số 24, đường Trần Thị Dương, khu phố Đông Chiêu, phường Dĩ An thì thấy cháu T.G.T đang ngồi ở phòng khách.

Do bức xúc việc cháu không về nhà sau khi thi buổi trưa, dù cháu đã giải thích đi chơi sau khi thi xong, ông B.T.Q tiếp tục la mắng, xông đến đánh, dùng tay tát nhiều cái vào mặt và đầu cháu rồi bỏ đi.

Sau khi bị đánh, cháu T.G.T bị choáng, nằm tại chỗ, không đi được. Sau đó, mẹ cháu là bà L.T.K.L gọi điện thì cháu mới kể lại sự việc bị ông B.T.Q đánh. Được biết, ông B.T.Q là cha dượng của cháu.

Hình ảnh B.T.Q (34 tuổi, ngụ phường Dĩ An) liên tục đánh vào mặt và người bé T. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Dĩ An đã chỉ đạo Công an phường và Phòng Văn hóa - Xã hội khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh.

Qua xác minh, bà L.T.K.L (sinh năm 1976, thường trú tại phường Tân Bình, TP.HCM) và ông B.T.Q (sinh năm 1992, thường trú tại tỉnh Đồng Tháp) chung sống như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn.

Nạn nhân là cháu T.G.T (sinh ngày 2-10-2012, thường trú tại tỉnh An Giang), là con riêng của bà L.T.K.L. Theo trình bày của bà L., trước đó ông B.T.Q thường xuyên say xỉn và có hành vi đánh đập cháu nhiều lần. Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội Facebook do bà cung cấp cho gia đình bên ngoại của cháu đăng tải do bức xúc.

Ngay khi xảy ra vụ việc, gia đình đã phối hợp với chính quyền địa phương đưa cháu T.G.T đến Bệnh viện Quân y 4 để thăm khám. Kết quả chẩn đoán cho thấy cháu bị tổn thương phần mềm ở đầu, cổ tay và bàn tay; tình trạng tâm lý hiện đã ổn định, chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường.

Công an phường đã bắt tạm giam đối tượng B.T.Q, đồng thời tiếp tục điều tra, xác minh, thu thập, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Sở Y tế TP.HCM đã đề nghị UBND phường Dĩ An khẩn trương xác minh vụ việc. Qua báo cáo ban đầu, cơ quan này nhận định đây là vụ bạo lực trẻ em xảy ra nhiều lần, kéo dài, gây tổn hại nghiêm trọng; hiện đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thời gian tới, Sở Y tế sẽ phối hợp địa phương triển khai các biện pháp hỗ trợ, can thiệp, bảo vệ khẩn cấp, hỗ trợ tâm lý và kết nối dịch vụ chăm sóc theo quy định.

Đồng thời, ngành y tế tăng cường tập huấn, phối hợp liên ngành để nâng cao hiệu quả bảo vệ trẻ em. UBND phường Dĩ An được đề nghị theo dõi sát tình trạng của trẻ, chỉ đạo công an điều tra, xử lý nghiêm vi phạm.

Địa phương cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát cơ sở, kịp thời phát hiện và báo tin các trường hợp trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại.