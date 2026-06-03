Người dân phát hiện kỳ đà hoa 6,5 kg sau nhà 03/06/2026 16:31

(PLO)- Một người dân ở Tây Ninh đã chủ động trình báo và giao nộp con kỳ đà hoa nặng khoảng 6,5 kg cho cơ quan chức năng để bảo vệ theo quy định.

Ngày 3-6, Hạt Kiểm lâm Khu vực IV, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh, cho biết đã tiếp nhận một cá thể kỳ đà hoa quý hiếm do người dân xã Hậu Thạnh tự nguyện giao nộp để chăm sóc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ cơ quan kiểm lâm, trước đó vào khoảng 15 giờ ngày 1-6, anh Nguyễn Văn Thành Tài (ngụ ấp Hòa Hưng, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh) phát hiện một con kỳ đà hoa xuất hiện phía sau nhà mình.

Nhận thấy đây là động vật hoang dã cần được bảo vệ, anh Tài đã chủ động trình báo và giao nộp cho Công an xã Hậu Thạnh.

Con kỳ đà hoa quý hiếm được anh Tài bắt được. Ảnh: CA

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hậu Thạnh phối hợp với Phòng Kinh tế UBND xã tiến hành các thủ tục cần thiết, đồng thời bàn giao con kỳ đà hoa cho Hạt Kiểm lâm Khu vực IV để chăm sóc và xử lý theo quy định.

Theo ghi nhận, kỳ đà hoa có trọng lượng khoảng 6,5 kg. Đây là loài kỳ đà hoa (Varanus salvator), thuộc nhóm IIB – nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và có tên trong Sách đỏ Việt Nam.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng kiểm lâm đã thực hiện các thủ tục quản lý, chăm sóc nhằm đảm bảo tình trạng sức khỏe của cá thể động vật trước khi xử lý theo quy định pháp luật.

Anh Tài giao nộp kỳ đà hoa quý hiếm nặng 6,5 kg đem giao cho kiểm lâm. Ảnh: CA

Theo ông Đặng Hoàng Sang, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khu vực IV, thời gian qua nhiều loài động vật hoang dã đang đối mặt với nguy cơ suy giảm số lượng do tình trạng săn bắt và mua bán trái phép.

Vì vậy, khi phát hiện động vật hoang dã xuất hiện trong khu dân cư hoặc phát hiện các hành vi vi phạm liên quan đến động vật hoang dã, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng để kịp thời tiếp nhận, bảo vệ và thả về môi trường tự nhiên.