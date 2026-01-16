Người dân Đồng Tháp bắt được kỳ đà hoa 8,5 kg khi làm vườn 16/01/2026 11:22

(PLO)- Trong lúc làm vườn, một người dân xã Hậu Mỹ, Đồng Tháp đã phát hiện, bắt giữ và giao nộp cá thể kỳ đà hoa nặng 8,5 kg cho chính quyền địa phương.

Ngày 16-1, UBND xã Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp xác nhận trên địa bàn vừa tiếp nhận một cá thể kỳ đà hoa do người dân tự nguyện giao nộp sau khi phát hiện trong vườn nhà.

Trước đó, vào ngày 15-1, anh Nguyễn Trường Giang (42 tuổi, ngụ ấp Mỹ Chánh 4, xã Hậu Mỹ) trong lúc làm vườn đã phát hiện và bắt được một cá thể kỳ đà hoa tại khu vực vườn nhà.

Nhận thức rõ đây là loài động vật hoang dã cần được bảo vệ theo quy định, anh Giang đã chủ động liên hệ và tự nguyện bàn giao cá thể này cho chính quyền địa phương để xử lý.

Con Kỳ đà hoa được anh Giang giao nộp cho chính quyền địa phương. Ảnh: CTV

Thông tin ban đầu, cá thể kỳ đà hoa có trọng lượng khoảng 8,5 kg, tình trạng sức khỏe ổn định tại thời điểm tiếp nhận. Ngay sau khi nhận bàn giao, Công an xã Hậu Mỹ đã phối hợp với Phòng Kinh tế xã tiến hành lập biên bản, hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, cá thể kỳ đà hoa được bàn giao cho đơn vị chức năng để tiếp tục chăm sóc, bảo tồn và xử lý theo đúng quy trình. Việc tiếp nhận và bàn giao được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã.

Theo UBND xã Hậu Mỹ, hành động tự giác giao nộp động vật hoang dã của anh Nguyễn Trường Giang thể hiện ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ động vật hoang dã.

Đây cũng là minh chứng cho hiệu quả của công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng trong thời gian qua.