Người dân đã giao nộp con trăn đất bắt được ở bến tàu du lịch Nha Trang 18/10/2025 11:02

(PLO)- Sau khi biết thông tin chính quyền truy tìm, người dân đã mang con trăn đất bắt được đến phường Nam Nha Trang giao nộp.

Sáng 18-10, ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết người dân đã mang con trăn đất bắt được đến trụ sở phường giao nộp vào tối 17-10.

Theo ông Minh, sau khi kiểm tra tình trạng con trăn bình thường, đúng là con trăn người dân phát hiện ở Bến tàu du lịch Nha Trang, UBND phường đã làm các thủ tục tiếp nhận. Đồng thời, bàn giao trăn cho Hạt kiểm lâm Nha Trang - Diên Khánh để chăm sóc, thả về tự nhiên.

Con trăn đất được phát hiện trên cây ở Bến tàu du lịch Nha Trang hôm 17-10. Ảnh: XH

Như PLO đã thông tin, khoảng 12 giờ ngày 17-10, bảo vệ bến tàu cùng một số tài xế phát hiện trên ngọn cây trước cổng bến tàu du lịch Nha Trang có một con trăn dài khoảng 2 mét, nặng hơn 5 kg. Nhìn mắt thường có thể thấy đây là con trăn đất - Python molurus.

Lãnh đạo bến tàu du lịch Nha Trang sau đó báo với Hạt Kiểm lâm Nha Trang - Diên Khánh. Tuy nhiên, cán bộ Hạt Kiểm lâm Nha Trang - Diên Khánh cho rằng cơ quan cần báo tin là UBND phường Nam Nha Trang theo quy định.

Lãnh đạo bến tàu du lịch Nha Trang sau đó nhận phản hồi từ lãnh đạo UBND phường Nam Nha Trang cho rằng phường không có chuyên môn để tiếp nhận, chăm sóc động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, một số người dân địa phương đã vây bắt con trăn trên mang đi.