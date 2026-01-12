Nam thanh niên bịt miệng cụ bà 87 tuổi để cướp tiền trong đêm 12/01/2026 12:58

(PLO)- Cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc điều tra vụ việc cụ bà 87 tuổi ở Quảng Trị bị kẻ cướp khống chế trong đêm.

Ngày 12-1, Công an xã Ái Tử (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã xác định được nam thanh niên khống chế cụ bà để lấy tài sản trong đêm.

Theo đó, rạng sáng ngày 11-1, bà HTL (87 tuổi, thôn Trà Liên Tây, xã Ái Tử) đang nằm ngủ trong nhà thì bất ngờ bị một người bịt miệng khống chế. Sau đó, người này lấy đi số tiền 1,5 triệu đồng.

Nguyễn Văn Bảo thừa nhận hành vi của mình.

Theo thông tin được cung cấp, kẻ trộm khống chế bà L là một nam giới và một số nhận dạng ban đầu; cơ quan công an đã nhanh chóng điều tra xác định được nghi phạm là Nguyễn Văn Bảo (20 tuổi, phường Nam Đông Hà).

Làm việc tại cơ quan công an, Bảo thừa nhận hành vi xâm nhập và dùng vũ lực để khống chế bà L, lấy đi số tài sản nêu trên. Bảo đã giao nộp số tiền lấy được.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.