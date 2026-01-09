1 thi thể nam giới không nguyên vẹn trên Quốc lộ 1A 09/01/2026 12:58

(PLO)- Cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra làm rõ về thi thể nam giới không nguyên vẹn được người dân phát hiện trên Quốc lộ 1A.

Ngày 9-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị và các phòng nghiệp vụ đang nhanh chóng làm rõ nguyên nhân tử vong của một thi thể không nguyên vẹn trên Quốc lộ 1A.

Theo đó, khoảng 21h ngày 8-1, Công an xã Phú Trạch nhận được tin báo của công dân khi phát hiện một thi thể nằm trên đường Quốc lộ 1A tại Km604+900 thuộc địa phận thôn Nam Lãnh.

Thi thể nam giới không nguyên vẹn được người dân phát hiện trên Quốc lộ 1A.

Công an xã đã báo cáo vụ việc cho Phòng Cảnh sát hình sự nắm để chủ trì xác minh làm rõ. Đồng thời trưng cầu khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Qua rà soát camera, công an xác định xe tải gắn biển kiểm soát UN1472, kéo theo rơ moóc gắn biển kiểm soát UN2497 chở quặng sắt do ông NTL (39 tuổi, xã Lao Bảo) điều khiển có liên quan đến vụ việc trên.

Từ một số đầu mối, công an cũng xác định nạn nhân là Tưởng Minh Tuấn (26 tuổi, xã Hoà Trạch).

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc.