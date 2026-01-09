Đột kích căn nhà ở Đồng Hới, công an phát hiện nhóm nam nữ đang 'phê' ma túy 09/01/2026 10:58

(PLO)- Cơ quan công an ở Quảng Trị phát hiện nhóm người sử dụng ma túy và làm rõ người cung cấp ma túy.

Ngày 9-1, Công an phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, thông tin đã phối hợp với các đơn vị làm rõ vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Nhóm người đang sử dụng ma túy thì bị bắt quả tang.

Theo đó, vào lúc 2 giờ sáng 8-1, Công an phường Đồng Hới phối hợp Phòng PC04 Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra một căn nhà trên đường Trần Hưng Đạo. Tại phòng ngủ tầng hai, công an phát hiện nhóm người đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra, công an xác định nhóm này gồm Đỗ Đăng Đạt (27 tuổi, TP Hà Nội), Phạm Văn Trưởng (36 tuổi, Hưng Yên) và Phạm Thị Ngọc Bích (27 tuổi, Đắk Lắk). Công an cũng thu giữ tại hiện trường nhiều dụng cụ sử dụng ma túy trái phép.

Nhiều vật dụng phục vụ việc sử dụng ma tuý được thu giữ tại hiện trường.

Nhóm này khai nhận các vật dụng được dùng để sử dụng ma túy tổng hợp dạng kẹo (MDMA) và Ketamine.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, công an đã triệu tập Trịnh Xuân Bảo (27 tuổi, phường Đồng Sơn, Quảng Trị), đây là người được xác định đã cung cấp ma túy để sử dụng.

Công an mở rộng điều tra xác định người cung cấp ma túy.

Bảo cũng tự nguyện giao nộp cho công an sáu viên ma túy dạng kẹo (MDMA) và một số ma túy dạng Ketamine.

Công an phường Đồng Hới đã bàn giao toàn bộ hồ sơ và tang vật cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.