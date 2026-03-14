Ông Trump tiếp thủ tướng Hàn Quốc, đề cập thời điểm có thể gặp ông Kim Jong-un 14/03/2026 07:43

Ngày 13-3, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok đã có cuộc gặp kéo dài 20 phút với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong cuộc gặp, ông Trump đã đề cập khả năng gặp và đối thoại với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, theo hãng thông tấn Yonhap.

Trong cuộc họp báo sau cuộc gặp, ông Kim Min-seok nhấn mạnh ông Trump quan tâm đến việc nối lại ngoại giao với Triều Tiên. Thủ tướng Hàn Quốc cũng dẫn lời ông Trump rằng cuộc gặp với ông Kim Jong-un có thể diễn ra trong chuyến thăm của ông Trump đến Trung Quốc (dự kiến từ ngày 31-3 đến ngày 2-4) hoặc sau đó.

Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 13-3. Ảnh: VĂN PHÒNG THỦ TƯỚNG HÀN QUỐC

"Tổng thống Trump nói rằng ông ấy đã duy trì quan hệ tốt với Chủ tịch Kim Jong-un. Và Tổng thống Trump cũng hỏi ý kiến ​​của tôi, nói rằng ông ấy đang tự hỏi liệu Chủ tịch Kim có muốn đối thoại với Mỹ và Tổng thống Trump hay không" – Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok nói.

Trong cuộc gặp, ông Kim Min-seok đã nhắc đến nhận xét của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung rằng ông Trump là "nhà lãnh đạo duy nhất" có khả năng giải quyết các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên.

Đáp lại, ông Trump yêu cầu trợ lý mang đến một bức ảnh chụp ông và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Bức ảnh được chụp khi hai bên gặp nhau tại làng đình chiến liên Triều Bàn Môn Điếm vào tháng 6-2019.

Thủ tướng Kim cho biết rằng trong cuộc gặp, ông đã chia sẻ một số ý tưởng của phía Hàn Quốc về vấn đề ngoại giao với Triều Tiên. Ông Kim không nói rõ thêm về những ý tưởng đó với báo chí và cho biết cần phải báo cáo trước cho Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung.