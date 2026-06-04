Ảnh: Ông Kim Jong-un thị sát cơ sở hạt nhân mới của Triều Tiên 04/06/2026 09:48

(PLO)- Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân mới và ban hành kế hoạch tăng cường lực lượng hạt nhân của nước này với tốc độ theo cấp số nhân.

Ngày 4-6, hãng thông tấn KCNA đưa tin lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thăm một cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân mới được đưa vào hoạt động và tuyên bố sẽ tăng cường "theo cấp số nhân" kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

KCNA cho biết chuyến thị sát của ông Kim diễn ra vào ngày 3-6, cùng với các quan chức cấp cao, nhưng không tiết lộ địa điểm của cơ sở hoặc các chi tiết khác. Những bức ảnh do KCNA công bố cho thấy các hàng máy ly tâm hình trụ được sử dụng để làm giàu uranium bên trong cơ sở này.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát cơ sở hạt nhân mới. Ảnh: KCNA

Theo hãng thông tấn Yonhap, Triều Tiên được cho là có các cơ sở làm giàu uranium tại ba địa điểm gồm Yongbyon, Kangson và Kusong. Vẫn chưa rõ liệu báo cáo có ám chỉ sự tồn tại của địa điểm thứ tư hay không.

Trong chuyến thị sát, ông Kim cho biết "năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân cấp độ vũ khí của nước này đã tăng hơn gấp đôi" trong 5 năm qua, và cho rằng thành quả này là nhờ các nhà khoa học hạt nhân của đất nước.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát cơ sở hạt nhân mới. Ảnh: KCNA

Ông Kim nói thêm rằng "các mối đe dọa tiềm tàng và các cuộc khủng hoảng dài hạn khó lường càng làm nổi bật tính cấp thiết" của việc mở rộng khả năng răn đe hạt nhân "cả về chất lượng và số lượng, cũng như một cách bền vững và nhanh chóng".

KCNA cũng đưa tin các quan chức Triều Tiên đã tổ chức một "cuộc họp tham vấn quan trọng để tăng cường lực lượng hạt nhân" tại cơ sở mới này. Trong cuộc họp, ông Kim đã ban hành "các hướng dẫn hành động để nhanh chóng đẩy mạnh việc xây dựng lực lượng hạt nhân của Bình Nhưỡng cả về chất lượng và số lượng".

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát cơ sở hạt nhân mới. Ảnh: KCNA

"Hôm nay chúng ta đã cập nhật những con số quan trọng đối với các hoạt động hạt nhân của chúng ta" - ông Kim nói tại cuộc họp, đồng thời cho biết thêm Bình Nhưỡng đã "xác nhận thứ tự ưu tiên" cho kế hoạch "tăng cường lực lượng hạt nhân của nhà nước với tốc độ theo cấp số nhân".

Lãnh đạo Triều Tiên gọi đây là "một sự kiện lịch sử đã thiết lập một cột mốc mang tính thời đại trong việc nhanh chóng nâng cấp năng lực hạt nhân”.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát cơ sở hạt nhân mới. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát cơ sở hạt nhân mới. Ảnh: KCNA