VIDEO: Cháy dữ dội tòa nhà thương mại ở Ấn Độ, 15 người thiệt mạng 23/06/2026 16:15

(PLO)- Ấn Độ thành lập tổ điều tra đặc biệt sau vụ cháy tại một tòa nhà thương mại khiến 15 người thiệt mạng.

Ấn Độ ngày 23-6 đã thành lập tổ điều tra đặc biệt để điều tra vụ cháy tại một tòa nhà thương mại ở khu vực Aliganj, TP Lucknow, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, theo đài NDTV.

Tổ điều tra đặc biệt được thành lập theo chỉ đạo của Thủ hiến bang Yogi Adityanath, gồm Phó Chánh Văn phòng Chính quyền bang Amrit Abhijat và Phó Tổng Giám đốc Cảnh sát khu vực Lucknow Praveen Kumar.

“Chúng tôi đã có mặt tại đây và sẽ điều tra mọi khía cạnh của vụ việc. Chúng tôi sẽ hoàn tất quá trình điều tra trong thời hạn quy định và bảo đảm thực hiện các biện pháp cần thiết” - ông Praveen Kumar nói với các phóng viên tại hiện trường.

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy tại tòa nhà thương mại ở khu vực Aliganj, TP Lucknow (Ấn Độ) ngày 22-6. Ảnh: AFP

Trước khi tổ điều tra đến, một nhóm gồm 6 chuyên gia của phòng thí nghiệm pháp y đã có mặt tại hiện trường vào buổi sáng và bắt đầu khám nghiệm khu vực xảy ra vụ cháy.

Cuộc điều tra nhằm xác định nguyên nhân vụ việc, những sai sót có thể đã xảy ra và trách nhiệm liên quan đám cháy bùng phát tại tòa nhà thương mại ba tầng trên đường Usha Mehta Marg, khu D, thuộc khu vực Aliganj của TP Lucknow vào ngày 22-6.

Vụ cháy khiến 15 người thiệt mạng và 7 người bị thương. Các nạn nhân, đều ở độ tuổi 20, đã được cho là đã tự khóa mình bên trong những căn phòng và nhà vệ sinh để tránh ngọn lửa lan nhanh.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do chập điện ở máy điều hòa tại một cửa hàng và phòng khám thú cưng ở tầng trệt.

Kết quả giám định pháp y ban đầu cho thấy các vật liệu “có khả năng bắt cháy rất cao” được lưu trữ trong tòa nhà.

Cột khói dày đặc bốc lên từ các tầng trên của tòa nhà có thể được nhìn thấy từ khoảng cách 2 km.

Video cháy dữ dội tại tòa nhà thương mại ở Ấn Độ ngày 22-6. Nguồn: THE HINDU

Thủ hiến bang Yogi Adityanath đã rút ngắn chuyến thăm TP Aligarh và trở về Lucknow ngay sau khi nhận được tin về thảm kịch hỏa hoạn. Ông đã công bố khoản hỗ trợ 500.000 rupee (gần 5.300 USD) cho mỗi gia đình có người thiệt mạng, cùng 50.000 rupee (gần 530 USD) cho mỗi nạn nhân bị thương nặng.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và phê duyệt khoản hỗ trợ nhân đạo 200.000 rupee (khoảng 2.100 USD) cho mỗi gia đình có người tử vong trong vụ cháy.