1.500 lính cứu hỏa, binh sĩ vật lộn với trận cháy rừng kéo dài 5 ngày ở Nhật 26/04/2026 19:11

(PLO)- Vụ cháy rừng ở thị trấn Otsuchi, tỉnh Iwate (phía bắc nước Nhật) đã kéo dài 5 ngày, buộc giới chức nước này phải huy động 1.500 nhân sự dập lửa.

Đến ngày 26-4, vụ cháy rừng gồm nhiều đám cháy ở thị trấn Otsuchi, tỉnh Iwate (phía bắc nước Nhật) đã kéo dài ngày thứ 5 liên tiếp. Tính đến sáng sớm 26-4, diện tích khu vực bị cháy rừng ảnh hưởng đã lên đến 1.373 ha, tăng 7% so với ngày 25-4, theo hãng tin Reuters.

Nhật đã điều động 1.400 lính cứu hỏa và 100 binh sĩ Lực lượng Phòng vệ để tìm cách dập tắt vụ cháy. 1.541 hộ gia đình, tương đương 3.233 cư dân – khoảng một phần ba dân số của Otsuchi – đã được yêu cầu sơ tán.

Cháy rừng ở ở thị trấn Otsuchi, tỉnh Iwate (phía bắc nước Nhật) vào cuối tháng 4. Ảnh: AFP

Theo thông báo trên website của Cơ quan Phòng cháy chữa cháy và Quản lý Thảm họa Nhật, đến nay, chỉ có một người bị thương nhẹ do ngã tại trung tâm sơ tán. Tám tòa nhà đã bị vụ cháy ảnh hưởng.

Nguyên nhân gây ra vụ cháy vẫn đang được điều tra.

"Mặc dù Lực lượng Phòng vệ đang chiến đấu với các đám cháy từ trên không [bằng trực thăng], nhưng thời tiết khô hạn và gió mạnh đang khiến các đám cháy lan rộng" – Thị trưởng Otsuchi, ông Kozo Hirano cho biết.

Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, tuần tới sẽ không có mưa tại khu vực bị vụ cháy ảnh hưởng.

Theo tờ Japan Times, thời tiết khô hạn ở Nhật đã làm tăng nguy cơ cháy rừng trong thời gian gần đây. Đầu năm 2025, vụ cháy bùng phát ở thành phố Ofunato, tỉnh Iwate được xem vụ cháy tồi tệ nhất ở Nhật trong hơn nửa thế kỷ qua.