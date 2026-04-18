Nhật, Úc ký thương vụ tàu chiến khủng 7 tỉ USD 18/04/2026 19:37

(PLO)- Nhật và Úc đã hoàn tất các hợp đồng cung cấp 3 chiếc đầu tiên trong số 11 tàu chiến cho hải quân Úc, dựa trên thiết kế tàu khu trục lớp Mogami được nâng cấp của Nhật.

Ngày 18-4, Úc và Nhật đã ký các hợp đồng nhằm chính thức khởi động thỏa thuận mang tính bước ngoặt trị giá 7 tỉ USD để cung cấp cho Canberra các tàu chiến, đánh dấu thương vụ bán vũ khí quan trọng nhất của Tokyo kể từ khi nước này chấm dứt lệnh cấm xuất khẩu quân sự vào năm 2014, theo hãng tin Reuters.

Tại TP Melbourne, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles và người đồng cấp Nhật Shinjiro Koizumi đã ký một bản ghi nhớ "tái khẳng định cam kết chung của chính phủ Úc và Nhật đối với việc bàn giao thành công" các tàu chiến cho Hải quân Hoàng gia Úc.

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles (ngồi bên trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật (ngồi bên phải) Koizumi Shinjiro chụp ảnh lưu niệm sau lễ ký kết tại Melbourne hôm 18-4. Ảnh: AFP-JIJI

Theo kế hoạch, từ năm 2029 Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries sẽ bàn giao cho Hải quân Hoàng gia Úc 3 tàu khu trục đa năng lớp Mogami được nâng cấp, đóng tại Nhật. Trong khi đó, 8 tàu ​​khu trục tiếp theo sẽ được đóng tại Úc.

Bộ Quốc phòng Nhật đăng tải trên mạng xã hội X rằng ông Koizumi và ông Marles hoan nghênh "việc ký kết các hợp đồng đóng tàu khu trục đa năng và khẳng định sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ quốc phòng song phương".

Theo hãng thông tấn Kyodo News, động thái này diễn ra trước kế hoạch nới lỏng các quy định xuất khẩu thiết bị quốc phòng của Nhật, vốn đặt ra những hạn chế nghiêm ngặt đối với việc xuất khẩu vũ khí có khả năng gây chết người.

Hiện tại, việc xuất khẩu như vậy chỉ được phép nếu đó là một phần của dự án phát triển và sản xuất chung.

Trong khi đó, Úc đang nỗ lực mở rộng hạm đội tàu chiến chủ lực của mình từ 11 lên 26 chiếc trong thập niên tới.

Chính phủ Úc cho biết rằng tàu khu trục lớp Mogami được nâng cấp có tầm hoạt động lên tới 10.000 hải lý (khoảng 18.520 km) và hệ thống phóng thẳng đứng 32 ô. Các tàu này sẽ được trang bị tên lửa đất đối không và chống hạm, thủy thủ đoàn gồm 92 thủy thủ và sĩ quan Hải quân Hoàng gia Úc, và có khả năng vận hành trực thăng chiến đấu hàng hải MH-60R Seahawk.