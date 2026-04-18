Ukraine trừng phạt hơn 120 chỉ huy Nga chịu trách nhiệm về các vụ tấn công tên lửa 18/04/2026 05:27

(PLO)- Tổng thống Volodymyr Zelensky lần đầu áp đặt lệnh trừng phạt đối với hơn 120 chỉ huy Nga "trực tiếp ra lệnh và thực hiện các vụ phóng tên lửa chống lại Ukraine".

Ngày 17-4, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 121 chỉ huy Nga chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công tên lửa vào Ukraine, cũng như một số nhân vật tôn giáo bị cáo buộc truyền bá tuyên truyền ủng hộ chiến tranh, theo tờ Kyiv Independent.

Các biện pháp này, được ban hành thông qua các quyết định của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, nhắm vào các chỉ huy trong lực lượng không quân chiến lược Nga, lực lượng đã phóng hơn 4.100 tên lửa kể từ khi chiến sự bắt đầu vào năm 2022.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP

Danh sách trừng phạt cũng bao gồm các chỉ huy hải quân liên quan các vụ tấn công bằng tên lửa Kalibr từ tàu chiến và tàu ngầm, cũng như các sĩ quan lục quân chịu trách nhiệm về các vụ tấn công bằng tên lửa Iskander-M và các tên lửa khác gây thương vong cho dân thường ở các tỉnh Sumy, Chernihiv và Kharkiv.

"Đây là một trong những trường hợp đầu tiên mà các cơ quan tình báo của chúng ta đã xác định rõ ràng hơn 100 cá nhân cụ thể trực tiếp ra lệnh và thực hiện các vụ phóng tên lửa chống lại Ukraine” - ông Vladyslav Vlasiuk, cố vấn của tổng thống về chính sách trừng phạt, cho biết.

Ngoài ra, chín nhân vật có liên quan đến Giáo hội Chính thống Nga cũng bị trừng phạt vì công khai ủng hộ cuộc chiến của Nga và kêu gọi bạo lực chống lại người dân Ukraine.

Tổng thống Zelensky cho biết Kiev sẽ chia sẻ danh sách trừng phạt với các đối tác quốc tế để thúc đẩy các biện pháp phối hợp ở nước ngoài.

Nga chưa lên tiếng về hành động trên của Kiev.