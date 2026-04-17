Chiến sự Nga - Ukraine 17-4: Tên lửa và UAV oanh tạc khắp Ukraine, hơn 150 người thương vong; Ông Zelensky khẩn cấp cảnh báo thiếu Patriot; Ukraine không kích nhà máy lọc dầu Nga ở Biển Đen 17/04/2026 07:35

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng; Kiev nói Nga phóng hàng chục tên lửa, gần 700 UAV vào Ukraine trong đêm; Ukraine không kích nhà máy lọc dầu Nga ở Biển Đen; Nga ra cảnh báo với 4 nước NATO.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng khi Nga phát động đòn không kích quy mô lớn trên khắp Ukraine.

Tên lửa và UAV oanh tạc khắp Ukraine, 22 người thiệt mạng, 131 người bị thương

. Tờ Kyiv Independent dẫn thông tin từ chính quyền địa phương Ukraine rằng các cuộc tấn công của Nga trên khắp Ukraine đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và 131 người bị thương trong ngày 16-4.

Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng 18 tên lửa đạn đạo, 20 tên lửa hành trình Kh-101, 5 tên lửa hành trình Iskander-K và 659 máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine trong đêm 15, rạng sáng 16-4.

Ukraine cho biết đã bắn hạ 8 tên lửa đạn đạo, 19 tên lửa hành trình Kh-101, 4 tên lửa hành trình Iskander-K và 636 UAV.

Chính quyền địa phương báo cáo rằng sáng sớm 16-4, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và UAV nhằm vào các TP lớn của Ukraine, bao gồm Kiev, Odessa và Dnipro.

Các đội cứu hộ làm việc tại một tòa nhà ở TP Odessa ngày 16-4. Ảnh: Oleh Kiper / Telegram

Tại Kiev, ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 48 người bị thương trong đêm, theo báo cáo của Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine.

TP Odessa ghi nhận 9 người thiệt mạng và 23 người bị thương trong vụ tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của TP, theo Tỉnh trưởng Odessa - ông Oleh Kiper.

Tại TP Dnipro, ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 34 người bị thương trong vụ tấn công đêm qua, Tỉnh trưởng tỉnh Dnipropetrovsk - ông Oleksandr Hanzha cho hay.

Ở những nơi khác, các cuộc tấn công thường xuyên của Nga tiếp tục gây thương vong ở các khu vực tiền tuyến.

Tỉnh trưởng Donetsk - ông Vadym Filashkin báo cáo về 6 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga vào ngày 16-4.

Tỉnh trưởng Kharkiv - ông Oleh Syniehubov - đưa tin về 4 người bị thương sau các cuộc tấn công vào TP Kharkiv - thủ phủ của tỉnh.

Thương vong cũng được ghi nhận tại các tỉnh Zaporizhzhia, Kherson, Sumy và Chernihiv.

Vụ tấn công quy mô lớn mới nhất vào Ukraine diễn ra sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky lên tiếng cảnh báo về tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa phòng không, đặc biệt là tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất.

“Tình hình đang ở mức thâm hụt nghiêm trọng, không thể tệ hơn được nữa” - ông Zelensky nói hôm 4-4.

Ngày 16-4, ông Zelensky đã chỉ thị Tư lệnh Không quân Ukraine liên hệ với các đối tác đã cam kết cung cấp tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot và các nền tảng khác trong bối cảnh tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn ngày càng trầm trọng.

. Về phía Moscow, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành các đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự và năng lượng của Ukraine trong ngày 16-4, nhằm đáp trả một cuộc tấn công bằng UAV khiến hai trẻ em thiệt mạng tại vùng Krasnodar của Nga, theo đài RT.

Theo tuyên bố của bộ này, các đòn tấn công đã đánh trúng những cơ sở sản xuất tên lửa hành trình và UAV tầm trung, tầm xa của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga nói thêm rằng các cơ sở hạ tầng năng lượng phục vụ quân đội Ukraine cũng nằm trong danh sách mục tiêu.

“Để đáp trả các cuộc tấn công khủng bố của Ukraine nhằm vào các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga, trong 24 giờ qua đã tiến hành một đòn tấn công quy mô lớn bằng vũ khí chính xác tầm xa phóng từ đất liền, trên không và trên biển, cũng như các UAV tấn công” - tuyên bố nêu rõ.

“Các mục tiêu của đòn tấn công đã được hoàn thành. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều đã bị đánh trúng” - Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Ukraine không kích nhà máy lọc Nga ở Biển Đen

Ngày 16-4, UAV của Ukraine đã tấn công Nhà máy lọc dầu Tuapse ở vùng Krasnodar (miền nam Nga), theo Kyiv Independent.

Nhà máy lọc dầu Tuapse, thuộc tập đoàn Rosneft, là một trong 10 nhà máy lọc dầu lớn nhất tại Nga.

Người dân Tuapse cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ trong khu vực trong lúc diễn ra các đợt tấn công bằng UAV của Ukraine. Người dân địa phương nói rằng các UAV đã đánh trúng các bồn chứa nhiên liệu tại nhà máy Tuapse, theo kênh Telegram Exilenova-Plus.

Tỉnh trưởng Krasnodar - ông Veniamin Kondratyev nói rằng“doanh nghiệp trong khu vực cảng biển” đã bị mảnh vỡ UAV tấn công, nhưng không nêu tên nhà máy lọc dầu. Ông cũng báo cáo có thương vong dân thường và thiệt hại đối với các tòa nhà dân cư.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine sau đó xác nhận đã tấn công Nhà máy lọc dầu Tuapse, cho biết các đám cháy tại Tuapse đã lan rộng trong suốt cả ngày.

Theo ước tính của bộ này, sản lượng của Nhà máy lọc dầu Tuapse đạt 12 triệu tấn mỗi năm.

Nga ra cảnh báo với 4 nước NATO

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu. Ảnh: RIA NOVOSTI

Ngày 16-4, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu nói rằng Nga sẽ có quyền đáp trả nếu Phần Lan và các nước vùng Baltic cố ý cho phép UAV Ukraine bay qua không phận của họ, theo RT.

“Gần đây, các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào Nga qua Phần Lan, Lithuania, Latvia và Estonia đã gia tăng. Kết quả là dân thường đang phải chịu thương vong và cơ sở hạ tầng dân sự bị thiệt hại đáng kể” - ông Shoigu nói với báo giới.

Ông Shoigu nói thêm rằng hoặc hệ thống phòng không của phương Tây đang không hiệu quả, hoặc bốn quốc gia này “cố ý cung cấp không phận của mình, qua đó trở thành đồng phạm công khai trong hành vi gây hấn nhằm vào Nga”.

Trong trường hợp thứ hai, Moscow có quyền tự vệ trước một “cuộc tấn công vũ trang” theo Điều 51 Hiến chương Liên Hợp Quốc, Thư ký Hội đồng An ninh Nga nhấn mạnh.

Trong những tuần gần đây, Moscow cáo buộc Kiev đã tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV vào Nga, mô tả đây là “các cuộc tấn công khủng bố”.

Bộ Ngoại giao Nga tuần trước cho biết Moscow đã chính thức cảnh báo Lithuania, Latvia và Estonia không được cho phép Ukraine sử dụng lãnh thổ của các nước này để phóng UAV.

“Nếu những quốc gia này đủ tỉnh táo, họ sẽ phải lắng nghe. Nếu không, họ sẽ phải đối mặt hậu quả” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói.

Phần Lan, Lithuania, Latvia và Estonia chưa bình luận về thông tin trên.