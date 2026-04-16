Chiến sự Nga-Ukraine 16-4: Nga cảnh báo châu Âu về ‘cơn sóng thần chính trị’ khắp lục địa; Ukraine nói Nga tập kích ồ ạt bằng tên lửa và UAV 16/04/2026 08:38

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường; Ukraine nói Nga tập kích ồ ạt bằng tên lửa và UAV; Nga tuyên bố kiểm soát thêm khu dân cư ở Kharkiv; Nga cảnh báo châu Âu về nguy cơ xảy ra một “cơn sóng thần chính trị” khắp châu lục.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

Ukraine nói Nga tập kích ồ ạt bằng tên lửa và UAV

Ngày 15-4, Không quân Ukraine cho biết Nga đã tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào nước này bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 22 giờ cùng ngày, theo hãng tin Ukrinform.

Theo phía Ukraine, Nga đã phóng tổng cộng 382 mục tiêu trên không, gồm 21 tên lửa và 361 UAV tấn công.

Binh sĩ Ukraine tập luyện chiến đấu. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

Trong số tên lửa được phóng đi có 20 tên lửa hành trình Kh-101 từ khu vực biển Caspi và một tên lửa hành trình Iskander-K từ tỉnh Rostov của Nga.

Ngoài ra, Nga cũng triển khai 361 UAV các loại, bao gồm Shahed, Gerbera, Italmas và các mẫu UAV khác, được phóng từ nhiều khu vực trên lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea. Trong số này, khoảng 200 chiếc là UAV dòng Shahed.

Không quân Ukraine cho biết lực lượng phòng không nước này đã sử dụng máy bay quân sự, các đơn vị tên lửa phòng không, hệ thống tác chiến điện tử, lực lượng không người lái và các nhóm hỏa lực cơ động để đánh chặn cuộc tập kích.

Tính đến 22 giờ ngày 15-4, Ukraine tuyên bố đã bắn hạ hoặc chế áp được 369 mục tiêu của Nga, gồm 19 tên lửa Kh-101, một tên lửa Iskander-K và 349 UAV.

Theo phía Ukraine, một tên lửa và 12 UAV tấn công đã đánh trúng mục tiêu tại 6 địa điểm. Trong khi đó, mảnh vỡ từ các mục tiêu bị bắn hạ rơi xuống thêm 12 khu vực khác.

Trước đó, Ukrinform đưa tin lực lượng phòng không Ukraine đã vô hiệu hóa 309 trong tổng số 324 UAV do Nga phóng vào đêm 14-4.

Ukraine lập đơn vị đột kích không người lái

Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 15-4 thông báo nước này đã giới thiệu các đơn vị đột kích không người lái, kết hợp giữa máy bay không người lái (UAV) và thiết bị không người lái trên mặt đất, theo tờ Kyiv Independent.

"Một mô hình tác chiến mới đang được áp dụng - đó là các đơn vị đột kích không người lái, tích hợp UAV trên không, thiết bị không người lái trên mặt đất và lực lượng bộ binh thành một hệ thống thống nhất" - Bộ Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh.

Kiev tiếp tục thúc đẩy hoạt động sản xuất các loại phương tiện không người lái với chi phí tối ưu, nhằm củng cố năng lực phòng thủ của Ukraine và giảm thiểu thương vong về người.

Cũng theo Bộ này, hàng chục ngàn hệ thống không người lái trên mặt đất đã được sản xuất và hoàn toàn có thể thay thế sức người trên chiến trường.

Trước đó, ngày 14-4, Na Uy và Ukraine đã ký một tuyên bố quốc phòng tại thủ đô Oslo nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác quân sự, bao gồm cả việc hợp tác sản xuất UAV.

Đồng thời, Ukraine và Đức cũng đã nâng tầm quan hệ song phương lên đối tác chiến lược bằng việc ký kết một thỏa thuận hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ chuyến thăm Berlin của Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky vào ngày 14-4.

Nga tuyên bố kiểm soát thêm khu dân cư ở Kharkiv

Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 15-4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát khu dân cư Volchanskiye Khutora thuộc tỉnh Kharkov, đồng thời tiếp tục mở các đợt tấn công trên nhiều hướng chiến tuyến tại Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Bộ Quốc phòng Nga cho biết khu dân cư Volchanskiye Khutora đã được kiểm soát sau các “hoạt động quyết đoán” của Nhóm tác chiến phía Bắc.

Ngoài ra, Nga tuyên bố đã tiến hành các đòn tập kích bằng không quân chiến thuật, UAV tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh nhằm vào hạ tầng năng lượng, giao thông phục vụ quân đội Ukraine, một địa điểm phóng UAV tầm xa cùng các khu triển khai tạm thời của lực lượng Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 143 địa điểm.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không nước này trong ngày qua đã bắn hạ 225 UAV cánh cố định và 12 bom dẫn đường của Ukraine. Hạm đội Biển Đen cũng phá hủy 3 xuồng không người lái của Kiev.

Nga tuyên bố quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.145 binh sĩ trên toàn chiến tuyến trong ngày qua.

. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Nhóm tác chiến phía Bắc đã gây khoảng 175 thương vong cho quân đội Ukraine, phá hủy một xe bọc thép chở quân, 17 phương tiện cơ giới và 7 kho hậu cần tại các khu vực thuộc Kharkov và Sumy.

. Nhóm tác chiến phía Tây được cho là gây khoảng 180 thương vong, phá hủy 5 xe bọc thép, 12 phương tiện cơ giới, 2 khẩu pháo và 2 kho đạn của Ukraine tại Kharkov và Donetsk.

. Nhóm tác chiến phía Nam gây hơn 210 thương vong, phá hủy 4 xe bọc thép chở quân, 1 xe chiến đấu bọc thép Senator do Canada sản xuất, 18 phương tiện cơ giới, 1 trạm radar và 2 kho đạn tại Donetsk.

. Nhóm tác chiến Trung tâm gây hơn 300 thương vong cho đối phương, phá hủy 7 xe bọc thép, 6 phương tiện cơ giới, 4 khẩu pháo, trong đó có 2 pháo M777 do Mỹ sản xuất, tại Donetsk và Dnepropetrovsk.

. Nhóm tác chiến phía Đông gây hơn 240 thương vong, phá hủy 4 xe chiến đấu bọc thép và 7 phương tiện cơ giới tại Dnepropetrovsk và Zaporizhzhia.

. Nhóm tác chiến Dnepr gây khoảng 40 thương vong, phá hủy 1 xe chiến đấu bọc thép, 18 phương tiện cơ giới, 1 radar RADA do Israel sản xuất, 4 trạm tác chiến điện tử cùng nhiều kho đạn, kho hậu cần tại Zaporizhzhia và Kherson.

Nga cảnh báo châu Âu về nguy cơ xảy ra một “cơn sóng thần chính trị"

Ngày 15-4, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergey Naryshkin cho rằng đến một thời điểm nào đó, người dân châu Âu sẽ nhận ra họ đã bị dẫn dắt sai lệch và bị buộc phải chấp nhận những hy sinh kinh tế lớn liên quan cuộc xung đột Ukraine.

Theo ông, kịch bản người dân châu Âu nhận ra họ đã bị “đánh lừa” về cuộc xung đột tại Ukraine có thể dẫn đến một “cơn sóng thần chính trị” trên toàn lục địa già, TASS đưa tin.

"Và dĩ nhiên, điều này sẽ không chỉ khơi dậy sự hoài nghi từ công dân các nước châu Âu, mà những chất vấn đó sẽ nhắm thẳng vào giới lãnh đạo chính trị của họ. Điều này hoàn toàn có thể gây ra một cơn sóng thần chính trị trên lục địa châu Âu" - Giám đốc SVR nhấn mạnh.

Ông Naryshkin đưa ra phát ngôn trên khi chia sẻ với báo giới sau cuộc họp chung lần thứ 25 giữa ban lãnh đạo SVR và Ủy ban An ninh Quốc gia Belarus (KGB).