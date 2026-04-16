Tổng giám đốc IAEA: Năng lực hạt nhân của Triều Tiên đang tăng mạnh 16/04/2026 06:06

(PLO)- IAEA cho biết Triều Tiên đang gia tăng nhanh hoạt động tại nhiều cơ sở hạt nhân, cho thấy năng lực sản xuất đầu đạn nguyên tử của Bình Nhưỡng tăng mạnh.

Ngày 15-4, trong khuôn khổ chuyến thăm Seoul (Hàn Quốc), Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi nói rằng Triều Tiên đang gia tăng “rất nghiêm trọng” năng lực sản xuất vũ khí hạt nhân, hãng AFP đưa tin.

Theo cơ quan tình báo Hàn Quốc, Triều Tiên được cho là đang vận hành nhiều cơ sở làm giàu uranium, một công đoạn then chốt trong quá trình chế tạo đầu đạn hạt nhân. Trong số đó có cơ sở tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon, nơi Bình Nhưỡng từng tuyên bố ngừng hoạt động sau các cuộc đàm phán nhưng sau đó được cho là đã tái kích hoạt vào năm 2021.

“Qua các đánh giá định kỳ, chúng tôi xác nhận rằng hoạt động tại lò phản ứng Yongbyon đang gia tăng nhanh chóng” - ông Grossi nói.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân và viện nghiên cứu vũ khí hạt nhân tại một địa điểm không được tiết lộ ở Triều Tiên, ảnh công bố ngày 29-1-2025. Ảnh: KCNA

Ông Grossi cho biết IAEA cũng ghi nhận sự gia tăng hoạt động tại cơ sở tái chế nhiên liệu, lò phản ứng nước nhẹ ở Yongbyon cùng việc kích hoạt thêm các cơ sở khác.

“Tất cả những điều đó cho thấy năng lực sản xuất vũ khí hạt nhân của Triều Tiên đang tăng lên ở mức rất nghiêm trọng, với kho đầu đạn hiện được ước tính vào khoảng vài chục đơn vị” - ông Grossi nói, sử dụng tên chính thức của Triều Tiên.

Theo ông Grossi, cơ quan này cũng ghi nhận việc xây dựng một “cơ sở mới tương tự cơ sở làm giàu uranium tại Yongbyon”. Ông cho biết việc xác định chính xác mức tăng sản lượng là “không dễ dàng” nếu chưa được tiếp cận trực tiếp hiện trường.

Tuy nhiên, “dựa trên các dấu hiệu bên ngoài của cơ sở, chúng tôi nhận định năng lực làm giàu uranium của Triều Tiên sẽ tăng đáng kể”, ông Grossi nói thêm.

Khi được hỏi liệu Nga có đang hỗ trợ chương trình hạt nhân của Triều Tiên hay không, ông Grossi cho biết IAEA chưa ghi nhận “bất kỳ dấu hiệu cụ thể nào” về vấn đề này.

Triều Tiên chưa lên tiếng về thông tin trên.

Triều Tiên, nước tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên vào năm 2006, hiện đang chịu hàng loạt lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc liên quan các chương trình vũ khí bị cấm. Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân và đã cắt quyền tiếp cận của các thanh sát viên IAEA từ năm 2009.