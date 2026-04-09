Triều Tiên thử nghiệm vũ khí 3 ngày liên tiếp, bao gồm tên lửa đạn đạo mang đầu đạn chùm 09/04/2026 08:27

(PLO)- Triều Tiên cho biết tên lửa đất đối đất Hwasong-11Ka mang đầu đạn chùm có thể phá hủy mục tiêu có diện tích từ 6,5-7 ha.

Ngày 9-4, Triều Tiên tuyên bố đã thử nghiệm thành công một tên lửa đạn đạo chiến thuật mang đầu đạn chùm, khẳng định vũ khí này có thể biến bất kỳ khu vực mục tiêu nào thành tro bụi với sức mạnh tối đa, theo hãng thông tấn KCNA.

KCNA đưa tin Triều Tiên đã phóng tên lửa đất đối đất Hwasong-11Ka mang đầu đạn chùm như một phần trong các cuộc thử nghiệm hệ thống vũ khí "quan trọng" được tiến hành từ ngày 6 đến ngày 8-4.

Cuộc thử nghiệm đã xác nhận rằng tên lửa có thể phá hủy mục tiêu có diện tích từ 6,5-7 ha, với sức mạnh tối đa.

Triều Tiên tiến hành cuộc tập trận tấn công hỏa lực sử dụng hệ thống phóng rocket đa nòng siêu chính xác 600 mm vào ngày 14-3. Ảnh: KCNA

Mục đích của cuộc thử nghiệm là "đánh giá khả năng ứng dụng chiến đấu và sức mạnh của bom chùm thuộc đầu đạn tên lửa đạn đạo chiến thuật", KCNA nhấn mạnh.

KCNA cho biết Triều Tiên cũng đã tiến hành thử nghiệm xác minh độ tin cậy chiến đấu của hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn di động. Bình Nhưỡng cũng đã tiến hành thử nghiệm hệ thống vũ khí điện từ và rải "bom giả sợi carbon".

KCNA cho biết các cuộc thử nghiệm vũ khí mới nhất "có ý nghĩa rất lớn" trong sự phát triển của lực lượng vũ trang Triều Tiên như một phần của "các hoạt động thường xuyên nhằm liên tục phát triển và nâng cấp hệ thống vũ khí”.

Trước đó, vào chiều 8-4, quân đội Hàn Quốc cho biết đã phát hiện một tên lửa đạn đạo tầm ngắn được phóng từ khu vực Wonsan hướng về biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên sau khi nhiều tên lửa tương tự được phóng vào buổi sáng.

Ngày 7-4, Triều Tiên cũng đã phóng một vật thể bay không xác định từ khu vực Bình Nhưỡng, nhưng nó đã biến mất ngay sau khi phóng, dường như là một sự cố, theo hãng thông tấn Yonhap.