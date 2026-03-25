Tổng thống Belarus lần đầu công du Triều Tiên 25/03/2026 17:59

(PLO)- Belarus và Triều Tiên dự định ký kết một hiệp định hữu nghị và hợp tác trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko tới Bình Nhưỡng.

Hãng thông tấn Belarus BelTA đưa tin Tổng thống Belarus - ông Aleksandr Lukashenko đã đến thủ đô Bình Nhưỡng, bắt đầu chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông tới Triều Tiên vào ngày 25-3.

Lễ đón tiếp chính thức Tổng thống Lukashenko diễn ra tại Quảng trường Kim Il Sung. Lễ đón tiếp bao gồm màn trình diễn quốc ca của cả hai nước, kèm theo màn bắn đại bác, cũng như lời chào hỏi được trao đổi giữa các thành viên của các phái đoàn chính thức. Các đơn vị kỵ binh và một đội danh dự cũng tham gia vào buổi lễ.

Lãnh đạo Triều Tiên đón tiếp Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko tại thủ đô Bình Nhưỡng ngày 25-3. Ảnh: BelTA

Chuyến thăm dự kiến ​​diễn ra trong 2 ngày 25 và 26-3, được tổ chức theo lời mời của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Cuộc đàm phán giữa lãnh đạo hai nước sẽ là sự kiện chính của chuyến thăm. Hai bên dự kiến ​​sẽ thảo luận toàn diện về các hướng hợp tác nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa Belarus và Triều Tiên, xác định các lĩnh vực cùng quan tâm chính và các dự án triển vọng nhất để thực hiện.

Chuyến thăm của Tổng thống Lukashenko tới Triều Tiên được kỳ vọng sẽ củng cố khuôn khổ pháp lý của quan hệ song phương và góp phần thúc đẩy sự tương tác song phương, theo BelTA.

Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko đến Bình Nhưỡng ngày 25-3. Ảnh. BelTA

Ngoại trưởng Belarus - ông Maxim Ryzhenkov cho biết Tổng thống Lukashenko và lãnh đạo Kim dự định ký kết một hiệp định hữu nghị và hợp tác trong chuyến thăm.

“Đã đến lúc chúng tôi cần tích cực phát triển quan hệ hơn nữa. Có rất nhiều lĩnh vực cùng quan tâm đối với cả Belarus và Triều Tiên. Tất cả những điều này đều được phản ánh trong hiệp ước hữu nghị liên quan mà các nhà lãnh đạo của chúng tôi sẽ ký kết” - ông Ryzhenkov nói.

Ông nói thêm rằng, trong chuyến thăm, hai nước dự kiến ​​sẽ ký kết 10 thỏa thuận khác nhau nhằm tăng cường khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương, bao gồm điều mà ông mô tả là hiệp ước hữu nghị “cơ bản”.

Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko tham quan Cung điện Mặt trời Kumsusan (Bình Nhưỡng) ngày 25-3. Ảnh. BelTA

Trước đó, Tổng thống Lukashenko và lãnh đạo Kim đã gặp nhau vào tháng 9-2025 tại Bắc Kinh bên lề Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới. Khi đó, lãnh đạo Triều Tiên đã mời tổng thống Belarus đến thăm Bình Nhưỡng vào bất kỳ thời điểm thuận tiện nào.