Ukraine áp biện pháp trừng phạt tổng thống Belarus 19/02/2026 14:25

(PLO)- Tổng thống Ukraine – ông Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh áp biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống Belarus – ông Alexander Lukashenko, cho rằng ông Lukashenko đã hỗ trợ Nga trong xung đột tại Ukraine.

Ngày 18-2, Tổng thống Ukraine – ông Volodymyr Zelensky ký sắc lệnh áp biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống Belarus – ông Alexander Lukashenko.

Theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Ukraine, các biện pháp này nhằm tăng cường phản ứng chống lại “tất cả hình thức” hỗ trợ của ông Lukashenko dành cho Nga trong xung đột tại Ukraine, theo tờ Kyiv Post.

Tổng thống Belarus – ông Alexander Lukashenko. Ảnh: TASS

Phía Ukraine cho rằng lực lượng Nga đã triển khai một hệ thống bộ khuếch đại tín hiệu máy bay không người lái trên lãnh thổ Belarus trong nửa cuối năm 2025, làm tăng khả năng tiến hành các cuộc tấn công vào các khu vực phía bắc của Ukraine.

Các quan chức Ukraine nói rằng một số cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các cơ sở đường sắt sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ của Belarus.

Theo sắc lệnh của ông Zelensky, ông Lukashenko sẽ phải đối mặt việc bị thu hồi vô thời hạn các huân chương và danh hiệu nhà nước của Ukraine.

Các biện pháp trừng phạt bổ sung – dự kiến ​​sẽ có hiệu lực trong 10 năm – bao gồm đóng băng tài sản và vốn, đình chỉ hoàn toàn các hoạt động thương mại và quá cảnh, chấm dứt các nghĩa vụ tài chính và giấy phép; hạn chế tham gia tư nhân hóa và đấu thầu công cùng một số hạn chế khác.

Phía Belarus và Nga chưa bình luận về vấn đề này.