Belarus nói sắp đạt 'thoả thuận lớn' với Mỹ 19/12/2025 06:05

(PLO)- Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko cho biết Minsk và Washington đang hướng tới một "thoả thuận lớn", cũng như một cuộc gặp trực tiếp giữa ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phát biểu trước Quốc hội và nhân dân Belarus hôm 18-12, Tổng thống Aleksandr Lukashenko cho biết nước này và Mỹ đang “hướng tới một thoả thuận lớn” và Washington có thể dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt đang áp đặt lên Minsk, theo hãng thông tấn Belarus BelTA.

Belarus sắp đạt 'thoả thuận lớn' với Mỹ

“Cuộc đối thoại của chúng ta với Mỹ rất khó khăn. Họ đã đề nghị lên kế hoạch cho các cuộc gặp và đàm phán tiếp theo. Mọi việc đang tiến triển, đúng như họ nói, hướng tới một thỏa thuận lớn. Tất cả đang hướng tới một cuộc gặp và thỏa thuận giữa tôi và [Tổng thống Mỹ Donald] Trump” - ông Lukashenko nói.

Ông Lukashenko nhấn mạnh rằng Mỹ vẫn là “một trong những trung tâm quyền lực quan trọng và mạnh mẽ nhất” của thế giới, do đó Minsk dù có “quan hệ chiến lược tuyệt vời với Nga và Trung Quốc” vẫn nên xây dựng “cuộc đối thoại mang tính xây dựng với giới lãnh đạo Mỹ”.

Tổng thống Aleksandr Lukashenko phát biểu trước Quốc hội và nhân dân Belarus hôm 18-12. Ảnh: BELTA

Ông Lukashenko cho biết thêm rằng phía Mỹ “đảm bảo sẽ dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt” chống lại Minsk vì Tổng thống Trump “hiểu rằng không có ích gì khi cố gây áp lực lên chúng ta [tức Belarus] hay Nga về đồng USD”.

Ông Lukashenko không nói rõ Mỹ đã đưa ra lời cam kết trên trong bối cảnh nào hay khi nào Washington sẽ thực sự dỡ bỏ trừng phạt Minsk.

Mỹ chưa bình luận về các tuyên bố này của Tổng thống Belarus.

Thông tin này được Tổng thống Belarus công bố chỉ vài ngày sau khi Minsk thả tự do cho 123 tù nhân, trong đó có một số cá nhân mà phương Tây gọi là “nhân vật đối lập” phản đối chính sách của ông Lukashenko.

Có nhiều thông tin tích cực về quá trình đàm phán giữa Minsk và Washington. Mới nhất, Đặc phái viên Mỹ tại Belarus John Coale hôm 12-12 đã tới Minsk và có cuộc gặp với Tổng thống Lukashenko.

Nhưng sẽ không đánh đổi quan hệ với Nga

Ông Lukashenko nói rằng Belarus cần thúc đẩy quan hệ với Mỹ nhưng nhấn mạnh rằng Minsk sẽ “không bao giờ làm điều đó nếu nó gây tổn hại với lợi ích của các nước khác” và đặc biệt, “không đe dọa đến lợi ích của Nga”.

Ông Lukashenko cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin “hoàn toàn hiểu rõ” lập trường của Minsk và hai nhà lãnh đạo vẫn “thảo luận về những vấn đề này và thường xuyên gặp gỡ”.

Tổng thống Belarus tiết lộ thêm rằng trong cuộc gặp đầu tiên giữa hai bên (không nêu rõ thời gian), phía Mỹ đã nhắc tới vấn đề Nga nhưng khi đó, ông Lukashenko nêu rõ rằng quan hệ Minsk-Moscow là “thiêng liêng” và ông sẽ không đánh đổi mối quan hệ này để cải thiện quan hệ với Washington. Ông Lukashenko nói rằng Minsk “chỉ có một chỗ dựa và một niềm hy vọng để bảo vệ chủ quyền và độc lập của mình” là Nga và coi Nga là “người thân”.

“Tôi luôn tin rằng chúng ta nên ở bên nhau. Ông Putin và tôi, Lukashenko, là con người đến rồi đi, nhưng quốc gia và dân tộc thì tồn tại mãi mãi. Chừng nào tôi còn là Tổng thống, chúng ta sẽ không đi chệch khỏi chính sách này. Họ là những người bạn thân thiết nhất của chúng ta” – ông Lukashenko nhấn mạnh.

Trong bài phát biểu, ông Lukashenko cũng ghi nhận những đóng góp của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đối với quan hệ song phương và đối với sự phát triển kinh tế của Belarus, nhất là trong giai đoạn Minsk bị phương Tây trừng phạt.