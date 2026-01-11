Con trai ông Maduro nói về tình hình của vợ chồng tổng thống trong nhà tù Mỹ 11/01/2026 13:10

(PLO)- Nghị sĩ Nicolas Maduro Guerra – con trai Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro – nói rằng ông Maduro và phu nhân Cilia Flores “vẫn ổn” khi bị giam trong nhà tù ở New York (Mỹ).

Ngày 10-1, đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV) đăng video dẫn lời của nghị sĩ Nicolas Maduro Guerra – con trai Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro – nói về tình hình của ông Maduro và phu nhân Cilia Flores trong nhà tù Mỹ, theo hãng tin AFP.

“Các luật sư đã nói với chúng tôi rằng bố tôi rất kiên cường. Ông ấy nói đừng buồn, rằng họ vẫn ổn và họ là những chiến binh” – ông Nicolas Maduro Guerra nói.

Ông Maduro được đưa đến phiên tòa ở New York (Mỹ) hôm 5-1. Ảnh: XNY/Star Max/GC Images

Đây được cho là thông điệp đầu tiên của ông Maduro từ nhà tù ở New York.

Sau khi bị lực lượng Mỹ bắt giữ, ông Maduro và vợ bị đưa ra tòa vào ngày 5-1 ở Manhattan (TP New York, Mỹ). Trong phiên tòa, cả ông Maduro và bà Flores đều không thừa nhận các cáo buộc liên quan ma túy và vũ khí. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, họ lựa chọn chưa khiếu nại về việc bị giam giữ.

Theo đài CNN, sau phiên tòa, vợ chồng ông Maduro được cho là được đưa đến Trung tâm Giam giữ Metropolitan (MDC) ở Brooklyn, New York. Nơi này được cho có điều kiện giam giữ không tốt.

“Hệ thống điều hòa không khí rất kém. Hệ thống sưởi rất yếu. Mỗi tù nhân chỉ được một chiếc chăn len. Họ nằm trên một tấm đệm mỏng đặt trên một tấm kim loại” – chuyên gia tư vấn nhà tù liên bang Mỹ Sam Mangel nói.

Cục Nhà tù Liên bang Mỹ không bình luận về điều kiện của MDC. Tuy nhiên, ông Mangel cho rằng ông Maduro và bà Flores có thể đang bị giam giữ trong khu vực biệt lập, không chung với các tù nhân khác.