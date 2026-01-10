Mỹ công bố gói hỗ trợ 45 triệu USD củng cố hòa bình biên giới Thái Lan-Campuchia 10/01/2026 10:00

Ngày 9-1, Mỹ công bố gói hỗ trợ trị giá 45 triệu USD nhằm hỗ trợ ổn định biên giới Thái Lan - Campuchia sau thỏa thuận ngừng bắn, cũng như phục hồi nhân đạo và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, theo tờ Khmer Times.

Thông tin trên được ông Michael George DeSombre, Trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, công bố ngày 9-1. Theo ông DeSombre, Mỹ sẽ dành 20 triệu USD để hỗ trợ hai nước chống buôn bán ma túy và lừa đảo trên không gian mạng.

Ông DeSombre cũng cho biết Mỹ sẽ cấp 15 triệu USD cho các nỗ lực ổn định khu vực biên giới nhằm hỗ trợ những người phải di dời do các cuộc giao tranh gần đây, cùng với 10 triệu USD cho hoạt động rà phá bom mìn và vật liệu nổ chưa phát nổ.

(Từ trái sang) Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại lễ ký tuyên bố chung hòa bình ngày 26-10-2025 ở Malaysia. Ảnh: WHITE HOUSE

Ông DeSombre đã gặp các quan chức cấp cao của Thái Lan tại Bangkok vào ngày 9-1 để thảo luận việc triển khai các thỏa thuận hòa bình. Theo kế hoạch, ông sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận với quan chức Campuchia tại Phnom Penh vào ngày 10-1.

Ông DeSombre cho biết Mỹ hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn mới đạt được sau nhiều tuần giao tranh biên giới tái bùng phát, đồng thời mô tả việc Thái Lan trả tự do cho 18 binh sĩ Campuchia là một bước đi then chốt nhằm khôi phục lòng tin và hướng tới hòa bình bền vững.

“Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ chính phủ Campuchia và Thái Lan trong quá trình thực hiện các Thỏa thuận Hòa bình Kuala Lumpur, qua đó mở đường cho hòa bình, thịnh vượng và ổn định trở lại đối với người dân hai nước cũng như toàn khu vực” - theo tuyên bố của ông DeSombre.

Nhà ngoại giao Mỹ cũng nhắc lại những đóng góp của Washington, đặc biệt là Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong việc thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan - Campuchia.

Ông DeSombre nói thêm rằng việc khôi phục hòa bình dọc biên giới Campuchia – Thái Lan mở ra những cơ hội mới để Mỹ tăng cường can dự sâu rộng hơn với cả hai quốc gia trong việc thúc đẩy ổn định khu vực và hướng tới một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương an toàn hơn, vững mạnh hơn và thịnh vượng hơn.