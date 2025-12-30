Campuchia xác nhận Thái Lan chưa thả 18 tù binh 30/12/2025 18:25

(PLO)- Tỉnh trưởng Pailin (Campuchia) - bà Ban Sreymom cho biết chưa có thông tin nào liên quan việc phía Bangkok trao trả 18 binh sĩ Campuchia bị Thái Lan bắt giữ trong đợt xung đột trước.

Ngày 30-12, Tỉnh trưởng tỉnh Pailin (Campuchia) - bà Ban Sreymom cho biết đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào liên quan tung tích hoặc việc Thái Lan trao trả 18 binh sĩ Campuchia, theo tờ Khmer Times.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh thời hạn 72 giờ theo dõi lệnh ngừng bắn giữa hai nước đã kết thúc vào 12 giờ trưa nay.

Theo Tuyên bố chung của Ủy ban Biên giới (GBC) được Campuchia và Thái Lan ký ngày 27-12, phía quân đội Thái Lan dự kiến sẽ trao trả các binh sĩ qua Cửa khẩu Biên giới Thường trực Prum–Ban Pak Kard, nối tỉnh Pailin với tỉnh Chanthaburi của Thái Lan.

Khu vực tỉnh Pailin (Campuchia, giáp biên giới Thái Lan). Ảnh: KHMER TIMES

Tuy nhiên, bà Ban Sreymom cho biết tính đến thời điểm hiện tại chính quyền tỉnh vẫn chưa được thông báo về bất kỳ diễn biến nào liên quan việc trả tự do cho các tù binh.

Bà kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và không tụ tập tại khu vực biên giới, nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm trật tự trong khi chờ xác nhận chính thức.

“Cho đến lúc này, các cơ quan chức năng vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về 18 binh sĩ. Tôi đề nghị tuyệt đối không tổ chức tụ tập có thể gây mất trật tự tại các khu vực biên giới trong mọi hoàn cảnh. Mong người dân giữ bình tĩnh. Thay mặt chính quyền tỉnh, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chính xác cho người dân và sẽ cùng nhau chào đón các binh sĩ khi thời điểm cụ thể được xác nhận” - bà Ban Sreymom nói.

Về phía Bangkok, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow ngày 30-12 cho biết mục tiêu của Thái Lan là biến thoả thuận ngừng bắn thành một cơ chế bền vững, đồng thời lấy đó làm nền tảng để tái xây dựng lòng tin lẫn nhau giữa hai nước.

Liên quan các binh sĩ Campuchia bị giam giữ, ông Sihasak cho biết việc phóng thích gắn liền với khuôn khổ ngừng bắn 72 giờ đã được thống nhất, đồng thời tái khẳng định rằng cả hai bên cần tôn trọng lệnh ngừng bắn và thực hiện đầy đủ các cam kết đã đưa ra.

Trước đó ngày 29-12, phát ngôn viên Lục quân Hoàng gia Thái Lan Winthai Suvaree nói rằng Campuchia đã cho hơn 250 máy bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận Thái Lan, theo tờ Nation.

Theo vị phát ngôn viên, Bangkok có thể phải xem xét các biện pháp đối phó đối với hành vi trên.

Thiếu tướng Winthai cho biết Thái Lan cũng có thể phải cân nhắc lại kế hoạch trao trả 18 tù binh Campuchia.