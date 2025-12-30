Thái Lan: Có thể cân nhắc lại kế hoạch thả 18 lính Campuchia khi 72 giờ giám sát ngừng bắn kết thúc trưa nay 30/12/2025 11:07

(PLO)- Trước thềm giai đoạn 72 giờ giám sát ngừng bắn kết thúc, Thái Lan cáo buộc Campuchia đưa hơn 250 UAV xâm nhập không phận, coi là hành động khiêu khích, trong khi Phnom Penh bác bỏ hoàn toàn và khẳng định cam kết duy trì lệnh ngừng bắn.

Chiều 29-12, phát ngôn viên Lục quân Hoàng gia Thái Lan Winthai Suvaree nói rằng Campuchia đã cho hơn 250 máy bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận Thái Lan, theo tờ Nation Thailand.

Các UAV này tập trung tại các khu vực Chong Bok và Chong An Ma (tỉnh Ubon Ratchathani), Khao Satta Som (tỉnh Si Sa Ket) và Chong Sai Taku (tỉnh Buri Ram).

Ông nhận định hoạt động này có thể bị coi là hành động khiêu khích và vi phạm các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng theo tuyên bố chung đạt được sau các cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung (GBC).

Phát ngôn viên Lục quân Hoàng gia Thái Lan - Thiếu tướng Winthai Suvaree. Ảnh: NATION THAILAND

Theo vị phát ngôn viên, Bangkok có thể phải xem xét các biện pháp đối phó đối với hành vi trên.

Thiếu tướng Winthai cho biết Thái Lan cũng có thể phải cân nhắc lại kế hoạch trao trả 18 tù binh Campuchia.

Trả lời câu hỏi về công tác chuẩn bị của quân đội Thái Lan khi giai đoạn giám sát 72 giờ sắp kết thúc vào 12 giờ trưa ngày 30-12, Thiếu tướng Winthai cho biết việc triển khai lực lượng vẫn được giữ nguyên.

Phần mình, liên quan thông tin hơn 250 UAV xâm nhập không phận Thái Lan, Bộ Quốc phòng Campuchia kiên quyết bác bỏ cáo buộc “hoàn toàn vô căn cứ” từ phía Thái Lan, theo báo Phnom Penh Post.

“Bộ Quốc phòng Campuchia hoàn toàn bác bỏ những cáo buộc này” - Trung tướng Maly Socheata, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia, nhấn mạnh.

Bà Socheata đồng thời khẳng định Campuchia vẫn kiên định cam kết duy trì hòa bình và ổn định dọc theo đường biên giới chung.

Trung tướng Maly Socheata cho biết các cơ quan chức năng Campuchia, bao gồm chính quyền các tỉnh biên giới, đã ban hành chỉ thị nghiêm ngặt cấm việc phóng và vận hành mọi loại UAV.

“Chúng tôi khẳng định không hề xảy ra bất kỳ hoạt động phóng UAV nào như vậy” - bà nói.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia - Trung tướng Maly Socheata. Ảnh: AKP

Trước đó, ngày 28-12, Bộ Thông tin Campuchia đã lên tiếng sau khi xuất hiện những hiểu lầm cho rằng lệnh ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan (được ký ngày 27-12 và có hiệu lực từ 12 giờ trưa cùng ngày) chỉ kéo dài trong 72 giờ, theo tờ Khmer Times.

“Đây là cách hiểu sai và không chính xác. Bởi lệnh ngừng bắn này nhằm hướng tới hòa bình lâu dài, không phải là thỏa thuận có thời hạn. Cả hai bên đều có trách nhiệm tuân thủ và triển khai đầy đủ, hiệu quả các biện pháp đã thống nhất” - Bộ này cho hay.

Theo Bộ Thông tin Campuchia, căn cứ điểm 11 của Tuyên bố chung, sau khi hai bên hoàn tất việc thực hiện đầy đủ giai đoạn ngừng bắn 72 giờ, 18 binh sĩ Campuchia đang bị Thái Lan tạm giữ sẽ được thả và đưa trở về Campuchia.

Giai đoạn 72 giờ thực tế là giai đoạn giám sát, theo hãng tin Reuters.