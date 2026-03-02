Ông Putin cấp tập gọi điện loạt lãnh đạo vùng Vịnh, bàn giảm thang xung đột Trung Đông 02/03/2026 21:52

Ngày 2-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Quốc vương Bahrain - ông Hamad bin Isa Al Khalifa, nhấn mạnh rằng Nga sẵn sàng tận dụng mọi cơ hội để ổn định tình hình ở Trung Đông, theo hãng thông tấn TASS.

Theo ông Putin, diễn biến hiện tại ở Trung Đông "đe dọa an ninh của nhiều quốc gia Ả Rập mà Nga duy trì quan hệ hữu nghị".

"Với tất cả những điều này, [Tổng thống] Vladimir Putin khẳng định sự sẵn sàng của phía Nga trong việc tận dụng mọi cơ hội có thể để tích cực đóng góp vào việc ổn định tình hình trong khu vực" - thông cáo báo chí của Điện Kremlin cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Điện Kremlin cũng cho biết rằng trong cuộc điện đàm với Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, Tổng thống Putin đã bày tỏ niềm hy vọng về việc giảm leo thang xung đột nhanh chóng ở Trung Đông.

"Hai bên bày tỏ niềm hy vọng về việc giảm leo thang xung đột nhanh chóng và quay trở lại các phương thức giải quyết khác biệt bằng chính trị và ngoại giao dựa trên các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng” - theo Điện Kremlin

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục liên lạc giữa hai nước thông qua nhiều kênh khác nhau.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Putin và Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) Mohamed bin Zayed Al Nahyan đã có cuộc điện đàm tập trung vào cuộc xung đột quân sự leo thang ở Trung Đông.

Theo thông cáo báo chí do Moscow công bố về cuộc điện đàm, ông Putin và người đồng cấp Al Nahyan đã thảo luận về “những sự kiện bi thảm chưa từng có ở Trung Đông trong bối cảnh Mỹ và Israel gây hấn với Iran và các hành động trả đũa khắc nghiệt của Tehran”.

Cả hai bên đều nhấn mạnh “sự cần thiết phải ngừng bắn ngay lập tức và quay trở lại tiến trình chính trị-ngoại giao”.

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin lưu ý rằng Nga đã nỗ lực đáng kể để tạo điều kiện cho một giải pháp hòa bình cho tình hình liên quan chương trình hạt nhân của Iran và tìm kiếm các thỏa hiệp cùng chấp nhận được, trong đó UAE cũng đóng vai trò tích cực.

Tuy nhiên, ông Putin tuyên bố rằng tiến trình đạt được đã bị gián đoạn do “một hành động gây hấn vũ trang vô cớ chống lại một quốc gia thành viên có chủ quyền của Liên Hợp Quốc, vi phạm các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế”, theo thông cáo báo chí.

Một cột khói bốc lên sau vụ nổ được báo cáo ở Tehran (Iran). Ảnh: Atta Kenare/AFP

Trong khi đó, tổng thống UAE nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công trả đũa của Iran đã ảnh hưởng trực tiếp đến UAE, gây thiệt hại cho đất nước và đe dọa dân thường. Ông Al Nahyan nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công như vậy được thực hiện bất chấp việc lãnh thổ UAE không được sử dụng làm căn cứ tấn công Iran, và do đó không thể biện minh được dưới bất kỳ hình thức nào.

Về phần mình, Tổng thống Putin bày tỏ sẵn sàng chuyển những tín hiệu này đến Tehran và cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để ổn định tình hình chung trong khu vực.

Các cuộc điện đàm trên diễn ra sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chống lại Iran cuối tuần qua, giết chết Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei và một số chỉ huy cấp cao của Iran. Tehran đã đáp trả bằng cách phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu của Mỹ và Israel trên khắp khu vực vùng Vịnh.

Ngày 2-3, Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi tất cả các bên liên quan tình hình ở Iran ngay lập tức ngừng bắn và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho dân thường trong khu vực.

"Chúng tôi vô cùng quan ngại về sự leo thang xung đột vũ trang trên khắp Trung Đông, xuất phát từ sự gây hấn của Mỹ và Israel đối với Iran” - theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga.

"Rõ ràng là, ngoài việc theo đuổi thay đổi chế độ ở Iran bằng những phương pháp đáng ngại nhất, bao gồm việc ám sát lãnh đạo một quốc gia có chủ quyền, Washington và Tel Aviv cũng đang tìm cách phá hoại những nỗ lực nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Iran và các nước láng giềng Ả Rập” - Bộ Ngoại giao Nga nói thêm.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng "các cuộc tấn công vào các mục tiêu dân sự, dù ở Iran hay các quốc gia Ả Rập, đều không thể chấp nhận được và phải bị loại trừ hoàn toàn."

"Chúng tôi một lần nữa mạnh mẽ kêu gọi tất cả các bên từ bỏ việc sử dụng vũ lực để giải quyết những khác biệt hiện có và hướng tới giải quyết mọi vấn đề bằng con đường chính trị và ngoại giao, đồng thời tôn trọng lợi ích an ninh chính đáng của tất cả các quốc gia trong khu vực" - Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi.