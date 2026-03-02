Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ 02/03/2026 12:19

(PLO)- Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia Iran - ông Ali Larijani khẳng định Iran không đàm phán với Mỹ, giữa lúc Washington nói các ứng viên kế nhiệm Iran đều đã bị loại.

Đăng trên mạng xã hội X ngày 2-3, Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia Iran - ông Ali Larijani tuyên bố Tehran “sẽ không đàm phán với Mỹ”, theo hãng tin Al Jazeera.

Ông Larijani, một trong những nhân vật quyền lực nhất tại Iran, đưa ra phát ngôn này để đáp lại các thông tin truyền thông cho rằng Tehran đã thông qua các kênh trung gian tiếp cận Washington nhằm nối lại đàm phán.

Theo ông Larijani, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “đẩy cả khu vực vào hỗn loạn và giờ đây đang lo ngại về nguy cơ thương vong tiếp theo của binh sĩ Mỹ”.

Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia Iran - ông Ali Larijani. Ảnh: X

“Bằng những hành động hoang tưởng, ông ta đã biến khẩu hiệu do chính mình dựng lên là ‘Nước Mỹ trên hết’ thành ‘Israel trên hết’, và sẵn sàng hy sinh binh sĩ Mỹ cho tham vọng quyền lực của Israel” - ông Larijani nói thêm.

Ông Larijani nhấn mạnh rằng lực lượng Iran “không phải bên khơi mào cuộc chiến".

Trước đó, chia sẻ với đài ABC News, ông Trump nói rằng các ứng viên tiềm năng để tiếp quản Iran đã thiệt mạng trong các đòn không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel.

“Cuộc tấn công thành công đến mức đã loại bỏ hầu hết các ứng viên kế nhiệm. Sẽ không còn ai trong số những người chúng tôi từng nghĩ tới, vì tất cả họ đều đã chết. Người kế nhiệm [dự kiến] ở hàng thứ 2 hay thứ 3 cũng đã chết” - ông Trump nói với.

Iran chưa lên tiếng về thông tin trên.