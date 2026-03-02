Căn cứ Pháp và Anh ở Trung Đông bị tấn công, Pháp điều tàu sân bay đến Địa Trung Hải 02/03/2026 09:29

(PLO)- Pháp quyết định điều tàu sân bay Charles de Gaulle cùng nhóm tác chiến hải quân của mình tới khu vực phía đông Địa Trung Hải, động thái đến sau diễn biến một căn cứ quân sự của Pháp ở UAE và một căn cứ của Anh ở Cyprus bị UAV tấn công.

Pháp quyết định điều tàu sân bay Charles de Gaulle cùng nhóm tác chiến hải quân tới khu vực phía đông Địa Trung Hải, tạm dừng nhiệm vụ tại Biển Baltic, trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng, kênh BFMTV của Pháp đưa tin hôm 1-3.

Động thái này diễn ra khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron triệu tập cuộc họp Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia tại Điện Elysee để đánh giá tình hình an ninh đang diễn biến.

Phát biểu trước hội đồng, ông Macron cho biết: “Tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), một khu nhà để máy bay trong căn cứ của chúng ta, nằm cạnh căn cứ của UAE, đã bị trúng đòn trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào cảng Abu Dhabi”.

“Thiệt hại ở mức hạn chế và chỉ về vật chất. Không có thương vong” - nhà lãnh đạo Pháp nói thêm.

Ngọn lửa bùng cháy trên khu vực căn cứ Camp de la Paix của Pháp ở Abu Dhabi (UAE). Ảnh: COUPSURE

Ông Macron cho biết UAE là nước “bị ảnh hưởng và chịu tác động nhiều nhất”, đồng thời lưu ý Qatar cũng bị nhắm mục tiêu ở mức độ cao, còn “tất cả các quốc gia khác trong khu vực đều đã bị tấn công”.

Tổng thống Macron cũng nhấn mạnh các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã làm bùng phát “một sự leo thang khu vực chưa từng có”.

Ông nói thêm rằng các cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa và UAV của Iran, được tiến hành “một cách hoàn toàn mất cân xứng và bừa bãi”, đã đánh trúng các cơ sở quân sự cũng như “nhiều mục tiêu dân sự” tại các quốc gia đối tác và đồng minh trong khu vực.

Theo tổng thống Pháp, nhà chức trách sẽ tiến hành “đánh giá chi tiết tình hình theo từng quốc gia” nhằm bảo đảm các biện pháp bảo vệ và chuẩn bị cho việc đưa công dân Pháp hồi hương “ngay khi không phận mở cửa trở lại”.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Catherine Vautrin xác nhận vụ việc trên mạng xã hội X : “Các lực lượng của chúng ta đang duy trì mức cảnh giác tối đa trước một tình hình đang thay đổi rất nhanh”.

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng UAE cho biết 2 UAV của Iran đã nhắm vào một nhà kho tại căn cứ hải quân Al-Salam ở Abu Dhabi, gây cháy tại hai container chứa vật tư thông thường.

Trong diễn biến liên quan, ngày 1-3, Bộ Quốc phòng Anh xác nhận một căn cứ không quân của Anh tại Cyprus đã bị UAV tấn công.

“Lực lượng vũ trang của chúng tôi đang ứng phó một cuộc tấn công nghi do UAV nhằm vào căn cứ RAF Akrotiri ở Cyprus vào lúc nửa đêm theo giờ địa phương” - tờ The Telegraph dẫn lời một người phát ngôn của bộ này.

“Lực lượng bảo vệ của chúng tôi trong khu vực đang ở mức cao nhất và căn cứ đã triển khai biện pháp phòng vệ để bảo đảm an toàn cho binh sĩ. Tình hình vẫn đang diễn biến và chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin vào thời điểm thích hợp” - người phát ngôn nói thêm.

Iran chưa bình luận về các thông tin trên.

Mỹ và Israel đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Iran hôm 28-2, khiến một số lãnh đạo cấp cao của Iran thiệt mạng, trong đó có Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Tehran đáp trả bằng hàng loạt cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhằm vào Israel, các tài sản của Mỹ và một số quốc gia vùng Vịnh.