Iran tuyên bố đã phóng 4 tên lửa vào tàu sân bay Mỹ 01/03/2026 21:43

(PLO)- Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã bắn 4 tên lửa đạn đạo vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln và thông báo các cuộc tấn công đang bước sang giai đoạn mới.

Ngày 1-3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã bắn 4 tên lửa đạn đạo vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln.

"Tàu sân bay Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ đã bị 4 tên lửa đạn đạo tấn công" – hãng thông tấn Tasnim dẫn tuyên bố của IRGC.

Hãng thông tấn Mehr cũng đưa tin tương tự.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ

IRGC cũng tuyên bố các cuộc tấn công đang bước vào “giai đoạn mới”, cả trên bộ và trên biển.

"Các cuộc tấn công mạnh mẽ của lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran nhằm vào bộ máy quân sự suy yếu của kẻ thù đã bước vào giai đoạn mới, đất liền và biển cả sẽ ngày càng trở thành nghĩa địa của họ” - theo tuyên bố.

Phía Mỹ chưa bình luận về thông tin này. Theo tờ Türkiye Today, nếu thông tin này được phía Mỹ xác nhận, đây sẽ là cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên vào một tàu sân bay của Mỹ trong nhiều thập niên.

Theo tờ Euro News, USS Abraham Lincoln là một trong những tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ, thuộc lớp Nimitz. Hải quân Mỹ từng gọi tàu này là "tàu chiến lớn nhất thế giới".

Theo Hải quân Mỹ, các tàu sân bay lớp Nimitz dài 333 m, có thể vận chuyển khoảng 100.000 tấn thiết bị, bao gồm 65 máy bay và nhiều bệ phóng tên lửa.

Tàu USS Abraham Lincoln được điều đến vùng Vịnh vào cuối tháng 1, trong bối cảnh những cuộc biểu tình ở Iran khi ấy có nhiều diễn biến phức tạp.