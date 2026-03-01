Mỹ tiết lộ số binh sĩ thương vong trong chiến dịch tấn công Iran 01/03/2026 22:50

(PLO)- Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông tin về số binh sĩ thiệt mạng và bị thương trong chiến dịch của Mỹ tấn công Iran.

Ngày 1-3, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết 3 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong các chiến dịch quân sự của Washington chống lại Iran, theo hãng tin Reuters.

Chiến dịch Epic Fury (Cơn Thịnh nộ Dữ dội) của Mỹ cũng khiến 5 binh sĩ Mỹ bị thương nặng. Một số binh sĩ bị thương nhẹ do mảnh đạn và chấn động não và đang trong quá trình hồi phục để trở lại làm nhiệm vụ.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích ở thủ đô Tehran của Iran ngày 1-3. Ảnh: Abedin Taherkenareh/EPA

CENTCOM cho biết các hoạt động chiến đấu chính vẫn tiếp diễn và nỗ lực ứng phó vẫn đang được tiến hành.

“Tình hình vẫn đang diễn biến phức tạp, vì vậy, để tôn trọng gia đình các liệt sĩ, chúng tôi sẽ giữ kín thêm thông tin, bao gồm danh tính của những người lính đã hy sinh, cho đến 24 giờ sau khi người thân của họ được thông báo” - theo CENTCOM.

Sáng sớm 28-2, Mỹ và Israel đã phát động các cuộc tấn công phối hợp trên khắp Iran, giết chết Lãnh tụ tối cao Iran - ông Ayatollah Ali Khamenei và nhiều quan chức cấp cao của Tehran.

Đáng chú ý, Iran cho biết số người thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào Trường Tiểu học Nữ sinh Shajareh Tayyebeh tại thành phố Minab (tỉnh Hormozgan, miền nam Iran) đã lên tới 148 người.

Đáp trả, Tehran đã tiến hành một số cuộc tấn công nhắm vào Israel và các đồng minh của Mỹ trong khu vực Vịnh Ba Tư.

Chiều 1-3, lực lượng cứu hộ Israel cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng sau khi một tên lửa đánh trúng một tòa nhà dân cư ở TP Beit Shemesh (Israel), theo đài CNN.

Trong khi đó, các quốc gia vùng Vịnh như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Kuwait cũng báo cáo hàng chục người người thiệt mạng và bị thương được cho là do các cuộc tấn công của Iran.

Trong diễn biến liên quan, CENTCOM đã bác bỏ tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) rằng lực lượng này đã bắn 4 tên lửa đạn đạo vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ.

"Tàu Lincoln không bị trúng. Các tên lửa được phóng thậm chí còn không đến gần. Tàu Lincoln tiếp tục phóng máy bay để hỗ trợ chiến dịch không ngừng nghỉ của CENTCOM nhằm bảo vệ người dân Mỹ bằng cách loại bỏ các mối đe dọa từ Iran" - CENTCOM viết trên mạng xã hội X.

CENTCOM còn cho biết một tàu hộ vệ lớp Jamaran của Iran đã bị lực lượng Mỹ tấn công trong giai đoạn đầu của Chiến dịch Epic Fury. Con tàu hiện đang chìm xuống đáy Vịnh Oman tại một bến tàu ở Chah Bahar.

Iran chưa lên tiếng về thông tin này.