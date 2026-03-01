Iran có Lãnh tụ Tối cao lâm thời 01/03/2026 23:04

(PLO)- Giáo sĩ cao cấp Ayatollah Alireza Arafi được bổ nhiệm làm Lãnh tụ Tối cao lâm thời của Iran sau khi Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng.

Giáo sĩ cao cấp Ayatollah Alireza Arafi sẽ đảm nhiệm vai trò Lãnh tụ Tối cao lâm thời của Iran sau khi Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích chung của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, hãng thông tấn ISNA đưa tin ngày 1-3.

Iran đã kích hoạt Điều 111 của Hiến pháp sau khi Lãnh tụ Tối cao Khamenei bị hạ sát, qua đó thiết lập cơ chế lãnh đạo khẩn cấp, trong đó một hội đồng ba thành viên tiếp quản quyền hạn của Lãnh tụ Tối cao cho đến khi chọn được người kế nhiệm chính thức.

Ông Ayatollah Alireza Arafi được bổ nhiệm làm thành viên đại diện giới giáo luật trong hội đồng lãnh đạo lâm thời này. Theo quy định của Hiến pháp, vị trí này được chọn từ các giáo sĩ thuộc Hội đồng Giám hộ.

Giáo sĩ cao cấp Ayatollah Alireza Arafi - người vừa được bổ nhiệm là Lãnh tụ Tối cao lâm thời của Iran. Ảnh: Wikimedia Commons

Việc bổ nhiệm ông hoàn tất cơ cấu ba người chịu trách nhiệm thực thi quyền hạn của Lãnh tụ Tối cao trong giai đoạn chuyển tiếp.

Theo cơ chế này, ông Alireza Arafi sẽ cùng Tổng thống Masoud Pezeshkian và Chánh án Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i đồng lãnh đạo đất nước.

Bộ ba hiện nắm giữ quyền lực tối cao vốn trước đây do một mình ông Khamenei thực thi.

Ông Ayatollah Alireza Arafi (67 tuổi) là nhân vật cấp cao trong hệ thống giáo sĩ Iran.

Trước khi đảm nhiệm vai trò lãnh đạo lâm thời, ông đồng thời giữ nhiều vị trí quan trọng: đứng đầu mạng lưới các chủng viện Hồi giáo toàn quốc, là thành viên giáo sĩ của Hội đồng Giám hộ và tham gia Hội đồng Chuyên gia.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng thông báo thay đổi lãnh đạo sau khi Tổng tư lệnh, Đại tướng Mohammad Pakpour, thiệt mạng trong các cuộc không kích hôm 28-2.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết ông Ahmad Vahidi đã được bổ nhiệm làm Tư lệnh mới của IRGC.