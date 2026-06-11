Nổ lớn chưa rõ nguyên nhân ở Trung Quốc , 7 người thiệt mạng, 17 người bị thương 11/06/2026 09:36

(PLO)- Một vụ nổ lớn xảy ra rạng sáng 11-6 tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây của Trung Quốc, khiến 7 người thiệt mạng và 17 người bị thương.

Ngày 11-6, giới chức Trung Quốc cho biết một vụ nổ đã xảy ra tại huyện Hưng An, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (miền nam Trung Quốc) vào rạng sáng cùng ngày, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 17 người bị thương, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Theo thông báo của chính quyền địa phương, các lực lượng cứu hộ đang tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm và cứu nạn tại hiện trường.

Hiện trường vụ nổ tại huyện Hưng An, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc, ngày 11-6. Ảnh: CMG

Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng lực lượng công an, cứu hỏa, y tế và quản lý tình trạng khẩn cấp đã được huy động tham gia ứng phó sự cố.

Công tác cứu hộ tại hiện trường vẫn đang tiếp tục được triển khai.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy vụ nổ không liên quan khí đốt đường ống hoặc các nguyên nhân tương tự. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để xác định nguyên nhân chính xác của vụ việc.